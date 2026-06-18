Ludovic Orban acuză atacuri orchestrate împotriva democrației: „Vreți să ne intimidați? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”

Ludovic Orban a reacționat dur pe pagina sa de Facebook, după evenimentele politice și juridice din ultimele ore, pe care le consideră un atac direct la adresa democrației din România. Orban susține că punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, investigațiile care îl vizează pe Dominic Fritz și deciziile judecătorești recente sunt acțiuni coordonate din umbră pentru a asigura supraviețuirea noului proiect de guvernare.

Orban arată că acțiunile procurorilor au apărut cu doar două zile înainte de un moment politic important pentru liberali. Acesta sugerează că legăturile dintre magistrați și anumiți lideri politici nu sunt deloc întâmplătoare.

„Cu două zile înainte de congresul PNL, Ciprian Ciucu, primar general al capitalei și primvicepreședinte PNL, este chemat la audieri la DNA și este pus sub control judiciar. DNA dă un comunicat oficial din care nu se poate înțelege nimic clar. Procurorul de caz, cu totul și cu totul întâmplător, a ajuns în funcție printr-un examen organizat în timpul mandatului de ministru al justiției al ghiciți cui?. A nimănui alta decât șefa reală a puciștilor din PNL, Alina Gorghiu,” a transmis acesta pe Facebook.

Schimbările din justiție protejează parlamentarii

Acesta critică și decizia luată de Tribunalul Ilfov, care a blocat o hotărâre internă a PNL. În opinia sa, această hotărâre are rolul de a oferi protecție parlamentarilor care vor să voteze Guvernul Veștea.

„La Tribunalul Ilfov (moșia baronului Thuma ) se emite instantaneu, la acțiunea declanșată de cei 16 parlamentari trădători, o ordonanță președințială prin care se suspendă o hotărâre luată democratic într-un for statutar al Partidului Național Liberal ( o decizie aberantă care are rolul de a da mesajul către alți parlamentari PNL că pot să încalce liniștiți decizia PNL de a nu vota învestirea guvernului Veștea pentru că nu vor fi dați afară din partid).”

Negocieri cu AUR pentru formarea guvernului

În același timp, el condamnă poziția președintelui Nicușor Dan, care a lăsat ușa deschisă pentru o negociere directă cu AUR.

„Și, colac peste pupăză, președintele Nicușor Dan, întrebat fiind despre negocierile cu AUR pentru obținerea de voturi la învestirea guvernului Veștea, răspunde că este treaba premierului desemnat să își asigure voturile necesare pentru învestirea de către Parlament (adică acceptă, implicit, ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR).”

Orban: „Vreți să ne intimidați ? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare.”

La finalul mesajului, Ludovic Orban transmite un avertisment ferm celor care încearcă să controleze scena politică prin presiuni.