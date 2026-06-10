Atac armat în Johannesburg. Bilanț provizoriu: 12 persoane ucise, 9 răniți. De la ce a pornit masacrul

În Cleveland, o suburbie a orașului Johannesburg din Africa de Sud, 12 oameni au fost uciși într-un atac armat.

Alte 9 persoane au fost rănite după ce mai mult de 10 suspecți au deschis focul asupra unei așezări informale, a anunțat poliția.

Detalii despre atacul armat

Serviciul de Poliție Sud-African a declarat miercuri că cei 10 suspecți au fost lăsați de o dubă albă de marcă Toyota Quantum la o benzinărie din fața așezării informale Jumpers din suburbia Cleveland, marți, în jurul orei 23.

Suspecții au pătruns în așezarea informală prin ambele intrări și au deschis focul la întâmplare asupra localnicilor și membrilor comunității înainte de a fugi de la locul faptei cu aceeași dubă albă.

Suspecții încă sunt de negăsit

Nu au fost încă făcute arestări. Polițiștii sunt în continuare în căutarea suspecților, potrivit ABC News. Detectivii provinciali și districtuali, sprijiniți de experți în criminalistică, au fost mobilizați pentru a investiga atacul și a-i găsi pe suspecți, potrivit SA News.

Comisarul Sericiului de Poliție Sud-Africană din Gauteng, locotenentul general Tommy Mthombeni, a vizita locul masacrului.

Rata infracționalității în Africa de Sud

Africa de Sud este printre țările cu cea mai mare rată a infracționalității. 60 de oameni sunt uciși în fiecare zi, în medie, potrivit BBC.

Atacurile armate în așezările informale au devenit tot mai dese. Cauzele ar fi disputele dintre găștile violente.

Sursa Foto: X

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