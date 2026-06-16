Magistrații au reclamat la Comisia Europeană o încălcare a independenței judecătorilor. Ce au transmis prin scrisoare

CSM a trimis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care denunță un atac fără precedent asupra independenței judecătorilor de la București. Documentul, bazat pe o hotărâre adoptată în unanimitate de Secția pentru judecători, avertizează că puterea politică aflată la guvernare a declanșat o campanie dură pentru a distruge autonomia financiară a sistemului judiciar și pentru a pune tribunalele sub control politic.

O campanie coordonată de discreditare și presiune financiară

Magistrații susțin că, din luna iulie 2025, autoritățile au început să taie din resursele instanțelor și au afectat grav pensiile, salariile și angajările de personal. Pentru ca populația să accepte aceste măsuri, politicienii ar fi pornit un război mediatic prin care judecătorii sunt acuzați pe nedrept de corupție sistemică.

„Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale. Efectul lor cumulativ este de natură să producă un efect de inhibare asupra judecătorilor, să erodeze încrederea publicului în instanțe, să diminueze independența financiară și operațională a puterii judecătorești.”

Semnal de alarmă dat de peste 3.500 de judecători

În scrisoare se arată că situația a devenit critică atunci când adunările generale din toate cele 239 de instanțe din România s-au reunit de urgență. Mai mulți judecători, inclusiv de la ÎCCJ, au început să depună cereri de pensionare.

„Toate cele 239 de adunări generale ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor (cu o singură excepție) au adoptat, ca primă și principală constatare, faptul că denunță degradarea continuă a statului de drept în România prin încercarea susținută a puterii politice de a subordona justiția. Evaluarea comună exprimată la toate nivelurile de jurisdicție a fost că statul de drept însuși se degrada.”

CSM cere intervenția Comisiei pentru protejarea cetățenilor

Reprezentanții CSM amintesc liderilor europeni că instanțele din România aplică legile întregii Uniuni, iar distrugerea independenței acestora va lăsa cetățenii de rând fără apărare în fața abuzurilor.

„Subliniem că prezenta scrisoare este formulată în apărarea dreptului cetățenilor de a beneficia de instanțe independente, în cadrul sistemului de drept al Uniunii Europene, precum și a echilibrului constituțional, fără de care guvernarea democratică nu poate funcționa.”

Scrisoarea integrală poate fi consultată AICI