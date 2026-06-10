Peste 98% judecătorii din România denunță intern, dar și la toate organismele internaționale în materie, încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică din România, preia Mediafax postarea CSM. Anunțul a fost făcut ieri, comunicatul integral azi. Practic, 3580 de judecători acuză încercarea de subordonare Justiției, fără să formuleze clar cine sunt factorii politici implicați. Presedinție, Guvern sau Parlament. ONG-urile sunt primele în tirul magistraților.

Bolojan pe primul loc. Nicușor, basma curată

Raportul Justiției care va fi transmis organismelor internaționale – în care este menționat de 10 ori numele premierului interimar Ilie Bolojan, numele lui Cristian Ghinea USR, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, Ana Birchall dar este menționat și de 30 de ori Recorder, a fost postat pe siteul CSM. Nicușor Dan este menționat o singură dată în raport.

Un atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei

Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existenţa unui ”atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei, susţinând că ”acţiunile de denigrare nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie. Dimpotrivă, au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor în funcţii-cheie”. Totodată, judecătorii au susţinut că sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenţi ai factorului politic.

Comunicatul CSM

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CSM, Secţia pentru judecători a constatat, în şedinţa de marţi, existenţa unui atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.

”Măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice. Acestea au impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti. În ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 şi până în prezent, hotărârea fiind publicată integral pe site-ul Consiliului”, scrie în comunicat.

În acest context, toate cele 239 de instanţe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, marţi, în adunările generale ale judecătorilor.

Un vot fără istoric, unanimitate în cele 239 de adunări generale

”Prin voturile exprimate în unanimitatea celor 239 de adunări generale, 98,6% dintre judecătorii prezenţi (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcţie) au denunţat degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică.

Totodată, au abilitat Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să realizeze toate demersurile naţionale şi internaţionale în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept, prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenţei reale a judecătorului, ca cerinţă esenţială într-o societate democratică”, arată CSM.

Judecătorii aliniați în spatele CSM și Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

De asemenea, adunările generale ale judecătorilor au respins ca inacceptabile dispoziţiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor. Ei susțin susţinând în integralitate observaţiile înaintate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii.

”Analizând contextul general prin prisma evenimentelor şi evoluţiilor înregistrate pe parcursul ultimului an, secţia a constatat că acţiunile de denigrare şi de destabilizare a autorităţii puterii judecătoreşti nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie, ci au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor aflate în funcţii-cheie ale sistemului judiciar Precum şi afectarea încrederii publice în justiţie. Aceste demersuri sunt de natură să conducă la contestarea rolului şi autorităţii justiţiei ca putere a statului şi ca autoritate publică care înfăptuieşte actul de justiţie în România”, arată Secţia pentru Judecători.

Sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” de presă și ONG-uri

Potrivit sursei citate, sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenţi ai factorului politic, cu funcţii de conducere în instituţiile centrale din România, susţinuţi de o parte din presă şi ONG-urile afiliate mesajului acestora, iar astfel de manifestări, ”generate în mod evident de dorinţa de acumulare a capitalului politic şi de exercitare a unui control asupra justiţiei”, afectează fără îndoială încrederea publicului în magistraţi şi în activitatea puterii judecătoreşti.

”Campania publică îndreptată în special împotriva judecătorilor a generat, aşa cum era de aşteptat, şi consecinţe colaterale de o gravitate greu de imaginat şi imposibil de acceptat într-un stat de drept, concretizate în luări de poziţie pe reţelele sociale de o agresivitate fără precedent la adresa judecătorilor, care au vizat chiar şi instigări directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor.

Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, mai scrie în comunicat.

Toate mediile juridice naţionale şi europene avizate

Secţia pentru Judecători adaugă că situaţia ”dramatică” a justiţiei din România nu poate să rămână fără ecou şi consecinţe în mediile juridice naţionale şi internaţionale, motiv pentru care aspectele menţionate trebuie aduse la cunoştinţă tuturor entităţilor relevante din domeniu.

Comisia Europeană

Parlamentul European

Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare, a Consiliilor Judiciare

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) – OCDE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

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