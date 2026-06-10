Prima pagină » Justiție » Magistrații contraatacă. 3580 de judecători acuză tentativa de subordonare a Justiției de către Puterea politică. Media și ONG-urile, parte la complot

Magistrații contraatacă. 3580 de judecători acuză tentativa de subordonare a Justiției de către Puterea politică. Media și ONG-urile, parte la complot

Magistrații contraatacă. 3580 de judecători acuză tentativa de subordonare a Justiției de către Puterea politică. Media și ONG-urile, parte la complot
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Peste 98% judecătorii din România denunță intern, dar și la toate organismele internaționale în materie, încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică din România, preia Mediafax postarea CSM. Anunțul a fost făcut ieri, comunicatul integral azi.  Practic, 3580 de judecători acuză încercarea de subordonare Justiției, fără să formuleze clar cine sunt factorii politici implicați. Presedinție, Guvern sau Parlament. ONG-urile sunt primele în tirul magistraților.

Bolojan pe primul loc. Nicușor, basma curată

Raportul Justiției care va fi transmis organismelor internaționale – în care este menționat de 10 ori numele premierului interimar Ilie Bolojan, numele lui Cristian Ghinea USR, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, Ana Birchall dar este menționat și de 30 de ori Recorder, a fost postat pe siteul CSM. Nicușor Dan este menționat o singură dată în raport.

Un atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei

Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existenţa unui ”atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei, susţinând că ”acţiunile de denigrare nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie.

Dimpotrivă, au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor în funcţii-cheie”.

Totodată, judecătorii au susţinut că sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenţi ai factorului politic.

Comunicatul CSM

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de CSM, Secţia pentru judecători a constatat, în şedinţa de marţi, existenţa unui atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.

”Măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice. Acestea au impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti.

În ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 şi până în prezent, hotărârea fiind publicată integral pe site-ul Consiliului”, scrie în comunicat.

În acest context, toate cele 239 de instanţe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, marţi, în adunările generale ale judecătorilor.

Un vot fără istoric, unanimitate în cele 239 de adunări generale

”Prin voturile exprimate în unanimitatea celor 239 de adunări generale, 98,6% dintre judecătorii prezenţi (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcţie) au denunţat degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică.

Totodată, au abilitat Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să realizeze toate demersurile naţionale şi internaţionale în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept, prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenţei reale a judecătorului, ca cerinţă esenţială într-o societate democratică”, arată CSM.

Judecătorii aliniați în spatele CSM și Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

De asemenea, adunările generale ale judecătorilor au respins ca inacceptabile dispoziţiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor. Ei susțin susţinând în integralitate observaţiile înaintate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii.

”Analizând contextul general prin prisma evenimentelor şi evoluţiilor înregistrate pe parcursul ultimului an, secţia a constatat că acţiunile de denigrare şi de destabilizare a autorităţii puterii judecătoreşti nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie, ci au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor aflate în funcţii-cheie ale sistemului judiciar

Precum şi afectarea încrederii publice în justiţie. Aceste demersuri sunt de natură să conducă la contestarea rolului şi autorităţii justiţiei ca putere a statului şi ca autoritate publică care înfăptuieşte actul de justiţie în România”, arată Secţia pentru Judecători.

Sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” de presă și ONG-uri

Potrivit sursei citate, sistemul judiciar a fost supus unor ”manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenţi ai factorului politic, cu funcţii de conducere în instituţiile centrale din România, susţinuţi de o parte din presă şi ONG-urile afiliate mesajului acestora, iar astfel de manifestări, ”generate în mod evident de dorinţa de acumulare a capitalului politic şi de exercitare a unui control asupra justiţiei”, afectează fără îndoială încrederea publicului în magistraţi şi în activitatea puterii judecătoreşti.

”Campania publică îndreptată în special împotriva judecătorilor a generat, aşa cum era de aşteptat, şi consecinţe colaterale de o gravitate greu de imaginat şi imposibil de acceptat într-un stat de drept, concretizate în luări de poziţie pe reţelele sociale de o agresivitate fără precedent la adresa judecătorilor, care au vizat chiar şi instigări directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor.

Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, mai scrie în comunicat.

Toate mediile juridice naţionale şi europene avizate

Secţia pentru Judecători adaugă că situaţia ”dramatică” a justiţiei din România nu poate să rămână fără ecou şi consecinţe în mediile juridice naţionale şi internaţionale, motiv pentru care aspectele menţionate trebuie aduse la cunoştinţă tuturor entităţilor relevante din domeniu.

  • Comisia Europeană
  • Parlamentul European
  • Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare, a Consiliilor Judiciare
  • Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
  • Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
  • Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) – OCDE
  • Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Recomandarea autorului: Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării

Judecătorii CSM pun toate tunurile pe Bolojan. Magistrații au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis
11:16
Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind depunerea OUG pe programul SAFE de către premierul demis
ALERTĂ Primar din Giurgiu, reținut pentru delapidare și abuz în serviciu. Ce au descoperit polițiștii
09:42
Primar din Giurgiu, reținut pentru delapidare și abuz în serviciu. Ce au descoperit polițiștii
JUSTIȚIE Judecătorii CSM pun toate tunurile pe Bolojan. Magistrații au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis
21:30
Judecătorii CSM pun toate tunurile pe Bolojan. Magistrații au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis
UPDATE Liderii temutului clan Duduianu, reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane
14:38, 09 Jun 2026
Liderii temutului clan Duduianu, reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane
JUSTIȚIE Curtea de Apel București amână discutarea opririi integrale a activității instanței și respinge categoric proiectul Legii noii salarizări
11:27, 09 Jun 2026
Curtea de Apel București amână discutarea opririi integrale a activității instanței și respinge categoric proiectul Legii noii salarizări
VIDEO Operațiunea Jupiter 5 ziua doi. Peste 200 de percheziții în toată țara. Prejudiciul depășește 23 de milioane de lei
09:27, 09 Jun 2026
Operațiunea Jupiter 5 ziua doi. Peste 200 de percheziții în toată țara. Prejudiciul depășește 23 de milioane de lei
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe