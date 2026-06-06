Mai multe țări europene solicită reguli mai stricte privind eliberarea vizelor turiștilor ruși

Miniștrii se plâng că nu toate țările din bloc restricționează în același mod accesul cetățenilor ruși pe teritoriul UE, scrie El Periodico.

Miniștrii de interne și externe din Suedia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda și Islanda au publicat o scrisoare prin care solicită Comisiei Europene să înăsprească regulile pentru turiștii ruși care doresc să călătorească în spațiul Schengen, care acoperă cea mai mare parte a teritoriului Uniunii Europene, dar și Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția.

În 2022, ca răspuns la invazia Ucrainei, UE a suspendat acordul cu Rusia care permitea cetățenilor ruși acces fără vize. Deși decizia de a acorda permise de ședere pe termen scurt rămâne la latitudinea fiecărei țări, Bruxelles-ul a solicitat controale mai stricte și un proces decizional mai riguros.

În același timp, a menținut posibilitatea ca rușii să obțină vize din motive de „necesitate” sau dacă erau jurnaliști sau disidenți. În primele luni ale războiului, eliberarea vizelor a scăzut brusc, dar în ultimii ani și-a revenit.

Italia, Franța și Spania sunt în frunte

Țările Uniunii Europene care au eliberat cele mai multe vize cetățenilor ruși prin intermediul diverselor lor consulate au fost Italia (163.908), Franța (156.815) și Spania (124.108), conform unui raport al Comisiei însăși. Acest fenomen se explică în mare măsură prin turism.

Aceste țări se plâng că nu toate guvernele sunt la fel de stricte în implementarea recomandărilor Comisiei. Prin urmare, au solicitat comisarului pentru migrație, Magnus Brunner, și Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, o „abordare coerentă și coordonată” pe care o consideră „esențială” atât pentru „credibilitatea” politicii externe a Uniunii, cât și pentru ca sancțiunile să fie eficiente.

„Este profund tulburător să vedem numărul tot mai mare de turiști ruși care se bucură de excursii de agrement pe plajele și stațiunile europene, în timp ce atacurile cu rachete și drone împotriva civililor și infrastructurii din Ucraina continuă”, au declarat miniștrii înaintea unei reuniuni la Luxemburg.

Măsuri mai restrictive

Aceste țări solicită Comisiei să consolideze codul vizelor și să îngreuneze obținerea vizelor pentru cetățenii țărilor ostile. De asemenea, au cerut ca aceste măsuri să fie obligatorii din punct de vedere juridic pentru a evita discrepanțele actuale. De fapt, le-au cerut omologilor lor mai multă strictețe.

Miniștrii au cerut Bruxelles-ului să examineze și să ia măsuri cu privire la solicitarea Estoniei de a identifica și împiedica intrarea foștilor combatanți ruși, atât activi, cât și retrași.

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