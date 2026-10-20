Mai mulți afaceriști din București și Ilfov au fost săltați de mascați după ce ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion de euro

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 17 mandate de aducere, în municipiul București și județele Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„În fapt, în perioada 2025-2026, șapte persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu obiect de activitate în construcții civile, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor, evidențiind în actele contabile și declarând organelor fiscale cheltuieli fictive”, transmite Poliția Capitalei.

Polițiștii au ridicat bani în urma perchezițiilor

Potrivit sursei citate, din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 4.500.000 de lei.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 20 octombrie a.c., au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate bunuri de interes în cauză, printre care și 50.000 de euro. Mai multe persoane, (bănuiți și martori) au fost conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere emise pe numele acestora. Față de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, mai transmite Poliția Capitalei.