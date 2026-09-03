Patru persoane sunt bănuite că au pus la cale mai multe înșelăciuni prin „metoda falsul accident”, în care șoferii erau convinși că au provocat accidente rutiere și că au distrus telefoanele unor presupuse victime. Polițiștii Capitalei au identificat trei bărbați și o femeie, iar în urma unor percheziții au ridicat bani și nouă telefoane mobile.

Potrivit Poliției Capitalei, suspecții ar fi folosit un mod de operare în care șoferii erau abordați după efectuarea unor manevre în trafic și convinși că au acroșat un pieton. Ulterior, o femeie le-ar fi spus că, pentru a se feri de mașină, i-a căzut telefonul pe carosabil, iar autoturismul a trecut peste acesta. În schimbul presupusului prejudiciu, victimelor li se cereau sume de ordinul miilor de lei.

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Un șofer a plătit 7.000 de lei pentru un telefon despre care i s-a spus că valorează 8.000

Unul dintre cazurile investigate a fost sesizat pe 17 august, la Secția 18 Poliție. O femeie a povestit că, în timp ce conducea pe strada Samuil Vulcan din Sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unui autoturism.

Acesta i-ar fi spus că, în timp ce conducea, ar fi acroșat o femeie la intersecția străzilor Mihail Sebastian și Samuil Vulcan. Șoferița s-ar fi întors la locul indicat, unde ar fi găsit o femeie care susținea că fusese pusă în pericol în timpul virajului.

Potrivit polițiștilor, femeia i-ar fi spus că, pentru a evita mașina, i-a căzut telefonul pe carosabil, iar autoturismul a trecut peste acesta. Telefonul ar fi valorat 8.000 de lei, însă presupusa victimă ar fi acceptat 7.000 de lei drept despăgubire. Șoferița i-ar fi remis suma solicitată.

Alte victime, abordate în mod similar

Anchetatorii au descoperit ulterior și alte persoane care ar fi fost abordate prin același mod de operare. În urma cercetărilor, polițiștii Secției 18 au identificat patru persoane bănuite că ar fi implicate în aceste fapte: trei bărbați de 32, 35 și 44 de ani și o femeie de 44 de ani.

Pe 1 septembrie, femeia a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenționa să părăsească România. Cei doi bărbați de 35 și 44 de ani au fost găsiți în Sectoarele 3 și 5. Polițiștii au făcut trei percheziții domiciliare și au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, precum și 12.300 de lei, 650 de euro, 300 de dolari și nouă telefoane mobile.

Cele trei persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar. Bărbatul de 32 de ani nu a fost încă găsit. Cercetările sunt continuate pentru înșelăciune și tentativă la înșelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.