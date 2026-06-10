MApN anunță că incidentele cu drone din zona Mării Negre au fost discutate la Consiliul Nord-Atlantic. Ce a cerut România de la aliații NATO

Ministerul Apărării Naționale a României a anunțat că cel mai înalt for decizional NATO, Consiliul Nord-Atlantic (NAC), s-a întrunit miercuri, 10 iunie, la Bruxelles pentru a discuta despre securitatea Alianței, cu accent pe evenimentele recente din țara noastră. România a cerut sprijin aliat pentru combaterea amenințărilor cu drone.

Potrivit comunicatului transmis de MApN, în urma incidentelor recente din regiunea Mării Negre, România a solicitat NAC includerea pe agenda discuțiilor și a pericolelor reprezentate de dronele navale din Marea Neagră.

„În cadrul reuniunii, România a prezentat impactul incidentelor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, iar Alianța a subliniat că efortul concentrat pentru apărarea fiecărui centimetru din teritoriul NATO este o prioritate fundamentală.

România a prezentat pe larg eforturile făcute în privința înzestrării cu capabilități care să răspundă amenințărilor generate de drone, aratând că până la livrarea echipamentelor contractate este necesar sprijinul cât mai rapid cu capabilități similare din partea aliaților”.

De asemenea, MApN spune că în cadrul Consiliului Nord-Atlantic au fost analizate pericolele reprezentate de dronele din regiunea Mării Negre și impactul generat de amenințările Rusiei. Aliații au subliniat nevoia de a întări postura de descurajare și apărare la Marea Neagră, inclusiv în zona Deltei Dunării.

„Aceste subiecte au fost prezentate și de ministrul apărării naționale, Radu Miruță, la Conferința NATO de generare a capabilităților, de la SHAPE, din 2 iunie, unde aliații au demonstrat solidaritate deplină cu țara noastră, o parte dintre aceștia arătând că se află în analiză la nivel național pentru o contribuție suplimentară”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: