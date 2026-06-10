Consiliul Nord-Atlantic se reunește la cererea României: Discuții după exploziile de la Galați și Constanța

La solicitarea României, Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se reunește, miercuri, la sediul NATO de la Bruxelles, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, discuțiile se vor axa pe evoluțiile privind securitatea în regiunea Mării Negre.

„Reuniunea de astăzi are o importanță deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuțiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi.“, mai precizează MAE.

România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.

„Angajamentul NATO de a apăra fiecare inch al teritoriului Aliat necesită ca noi să ne adaptăm constant la un peisaj de securitate în evoluție. Ca rezultat direct al războiului Rusiei în curs împotriva Ucrainei, am observat mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului nostru estic – atât în aer, cât și pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu Aliații noștri pentru a ne asigura că abordăm în continuare această provocare în mod eficient și eficace, inclusiv prin discuțiile de astăzi din Consiliul Atlanticului de Nord axate pe securitatea de-a lungul Mării Negre.“, a transmis purtătoarea de cuvând a NATO, Allison Hart.

În ultimele săptămâni, două drone au explodat în România la distanță de doar câteva zile. O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de 28 spre 29 mai, peste un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament de la etajul 10, unde locuia o mamă și fiul ei de 14 ani.

Ulterior, pe data de 5 iunie, o dronă marină a Ucrainei, a explodat în Portul Constanța. Aceasta făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul.

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