Nicuşor Dan anunţă concluziile Consiliului Nord-Atlantic:

Preşedintele Nicuşor Dan a postat pe X un mesaj de mulţumire şi cu concluziile luate de partenerii României în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, întrunit miercuri.

La solicitarea României, Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-a reunit la sediul NATO de la Bruxelles, după cum a anunțat şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

I welcome today’s results of the North Atlantic Council meeting at #NATO Headquarters in Brussels, dedicated to the security situation in the Black Sea, a topic of great importance for Romania and for NATO. Allies firmly expressed their solidarity with Romania following recent… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 10, 2026

„Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul #NATO din Bruxelles, dedicată situației de securitate din Marea Neagră, un subiect de mare importanță pentru România și pentru NATO. Aliații și-au exprimat ferm solidaritatea cu România în urma incidentelor recente cu drone. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special în MareaNeagră, o regiune de importanță strategică pentru Alianță. Prin urmare, este important ca NATO să își consolideze prezența și capacitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a subliniat încă o dată necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat faptul că țara noastră are inițiative, proiecte și achiziții importante în curs de desfășurare în acest sens”, transmite Nicuşor Dan, pe X.

Aliaţii au ajuns la concluzia că trebuie grăbite proiectele care vizează răspunsurile României la ameninţările reprezentaate de drone.

„În timpul discuției, s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările reprezentate de drone, astfel încât măsurile de sprijin pentru aliații afectați să poată fi aprobate la Summitul de la Ankara. Securitatea Mării Negre este, de asemenea, esențială pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, cum ar fi Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Acest subiect a făcut parte din discuția de astăzi. România va continua să colaboreze cu Aliații pentru o Mări Neagră mai sigură și un Flanc Estic mai bine apărat. Vă mulțumesc SecGenNATO Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele luate în considerare!”, a mai transmis preşedintele României.

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