Încă un cap de porc, descoperit la firma asociată cu Marius Lulea, după incidentul de la domiciliu. Ce acuză cofondatorul AUR

După plângerea penală depusă de Marius Lulea în urma găsirii unui cap de porc în fața casei, duminică, un alt incident tras la indigo a avut loc marți dimineață, 20 octombrie. Încă un cap de porc a fost descoperit, însă de această dată la firma asociată din Tunari.

Un al doilea cap de porc a fost găsit marți, la sediul unei firme din Tunari la care Marius Lulea a fost acționar. Incidentul vine după cel de duminică, de la locuința sa. Marius Lulea îl suspectează pe George Simion că ar coordona o „rețea paralelă”, acuzații respinse de liderul AUR.

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A fost descoperit un cap de porc la firma asociată cu Marius Lulea

Potrivit unor surse, mașina folosită de persoanele implicate ar fi fost identificată, iar dosarul ar urma să ajungă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Anchetatorii nu au confirmat public informațiile. Totodată, menționarea lui George Simion în plângere nu îi conferă automat statutul de suspect.

Al doilea cap de porc a fost găsit la intrarea unei firme din Tunari, cartier în care locuiește și Marius Lulea. Primul incident a fost reclamat duminică, 18 octombrie, când cofondatorul AUR a sesizat Poliția și a spus că percepe gestul ca pe o amenințare cu moartea. Marius Lulea a mai reclamat afișe cu mesaje amenințătoare, inclusiv la proprietățile unor persoane care îl contestă pe George Simion.

Colonelul SRI în rezervă Tudor Păcuraru a avertizat, la Antena 3 CNN, că repetarea unor astfel de gesturi indică o escaladare periculoasă a tensiunilor politice.

„Din păcate, viața politică la noi, după ce s-a remarcat în scandaluri verbale, începe să alunece înspre violențe explicite. În cazul ăsta e vorba despre amenințare. Chestia asta cu capete de porc a început la noi cu 20 de ani în urmă, când se punea problema construcției unei moschei la București și, pentru a se descuraja această idee, elemente de extremă dreapta, de inspirație legionară, au pângărit terenul respectiv cu capete de porc. În opinia mea, dacă poliția nu reușește să îi găsească pe vinovați și să îi zgâlțâie bine pentru a afla cine e în spatele acestor inițiative, acestea se vor multiplica. Fiindcă această acuzație de trădare este cap de pod al extremei drepte în România, toți suntem acuzați că trădăm, nu se știe ce trădăm. (…) Marius Lulea ar trebui să aibă puțină grijă, pentru că nu se știe când s-ar putea trece de la capete de porc la chestii mai violente. Sunt măsuri de siguranță pe care oricare dintre noi le ia: să schimbe itinerariul, să nu iasă din casă la aceeași oră, chestii de bază”, a spus Tudor Păcuraru.

Ce a declarat Marius Lulea despre primul incident

Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, Marius Lulea a susținut că este ținta unei campanii de intimidare, după ce a găsit un cap de porc în fața locuinței. Acesta afirmă că a predat Poliției imagini care ar putea ajuta la identificarea autorilor și îl indică pe George Simion drept principal suspect.

„Săptămâna trecută a apărut un afiș la mine, cu un personaj din desene animate. Nu m-am simțit intimidat. Dar astăzi, când am ieșit afară, am constatat că era un cap de porc. Simion a stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee. Capul de mort înseamnă amenințare cu moartea. Sunt mai mulți colegi din AUR care au primit. Sunt toți critici de-ai lui. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. S-a întâmplat săptămâna trecută și astăzi, iată, o nouă amenințare”, a declarat Marius Lulea pentru Gândul.