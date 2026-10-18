Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot

Același tip de sticker a fost lipit pe mai multe locuințe, autoturisme și chiar pe pubele din Tunari. Mai multe persoane care se opun lui George Simion au fost vizate, în ultimele zile, de o serie de acțiuni de intimidare, potrivit lui Marius Lulea, cofondator AUR.

„În ultimele zile, în fața locuințelor mai multor persoane care se află în opoziție față de George Simion au fost lipite afișe. Aceasta este legătura dintre persoanele vizate, pe care o pot afirma cu certitudine. Consider că astfel de practici, care amintesc de metodele naziste de intimidare, nu trebuie să fie permise în România. Am încredere în statul român că va lua măsurile necesare pentru ca asemenea derapaje să fie oprite”, a declarat Lulea pentru G4Media.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea”

De asemenea, Marius Lulea susține că afișele și fotografiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o tentativă de intimidare. Cofondatorul AUR afirmă că George Simion i-ar fi trimis unei colege parlamentar fotografii cu el și aceasta, cerându-i să nu se mai întâlnească cu Lulea. Acesta consideră că publicarea imaginilor depășește o limită și reprezintă o formă de amenințare.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea. Simion i-a trimis unei colege parlamentar poze cu mine și ea. Ca să o intimideze, i-a cerut expres să nu se mai vadă cu mine. Pozele de la diverse întâlniri apărute și în presa unde mai are el contacte constituie de asemenea o linie roșie trecută: practic sunt parte a acestei amenințări. Încearcă să mă intimideze, deja este un comportament sociopat”, a mai precizat Marius Lulea pentru sursa citată anterior.

Reacția lui George Simion, liderul AUR

Într-o reacție pentru G4Media, George Simion, liderul AUR, a precizat că nu știe nimic despre incident, sugerând că ar putea fi vorba despre un atac „din partea tandemului Marius Lulea – Realitatea TV”.

„Habar nu am. Ce colegă? Probabil o nouă formă de atac din partea tandemului Marius Lulea – Realitatea TV, ne așteptăm la orice”, a declarat George Simion.

Poliția din Otopeni a demarat verificări în acest caz

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au demarat verificări. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, un bărbat de 46 de ani a reclamat că a găsit un cap de porc în fața porții locuinței sale, în dimineața zilei de 18 octombrie.

Acesta le-a mai spus oamenilor legii că, în urmă cu câteva zile, observase în apropierea casei un afiș pe care era reprezentată o figură cu aspect amenințător. Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs cele două incidente și să afle dacă există o legătură între ele, urmând să dispună măsurile legale în funcție de rezultatele verificărilor.

Conflictul Marius Lulea – George Simion

Marius Lulea l-a criticat în mod constant pe George Simion, în special în legătură cu direcția anti-UE și pro-rusă. La rândul său, liderul AUR a susținut că Lulea a fost exclus din partid pentru că nu și-ar fi plătit cotizația. Marius Lulea a respins acuzația și a publicat mai multe chitanțe care ar demonstra că de fapt și-a achitat cotizația.

Sursă foto: G4Media