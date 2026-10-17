Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, are loc marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!” în București și în alte 9 orașe din țară. Sute de persoane s-au strâns în Piața Universității încă de la ora 15:00.

Sute de persoane participă sâmbătă la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”, organizat în București și în alte 9 orașe. Participanții cer măsuri mai eficiente împotriva violenței domestice și de gen, protejarea victimelor și prevenirea femicidului. Marșul din București a început la ora 15:00, din Piața Universității. Manifestări similare au fost organizate în Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca și Baia Mare.

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Marșul își propune să arate solidaritate cu victimele violenței și să ceară autorităților măsuri de prevenție și protecție. Organizatorii au menționat 30 de femicide documentate în acest an și au avertizat că unele ar fi putut fi evitate prin evaluarea timpurie a riscurilor și aplicarea măsurilor de protecție.

„Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile cresc și trăiesc fără frică, cu încredere și libertate. Vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc, zi de zi, cu frica violenței. În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecție și ar fi intervenit la timp. Statul are obligația de a proteja femeile împotriva violenței domestice și a violenței de gen. Vrem ca femeile care au supraviețuit violenței să aibă încredere că justiția le protejează și le face dreptate”, transmit organizatorii.

Câteva dintre mesajele care apar notate pe pancartele celor de la marș:

„Militarizarea o tot finanțați, dar avortul nu îl decontați”;

„Nicio femeie invizibilă”;

„Am 12 ani și nu vreau să mă mărit, vreau să mă joc cu păpuși”.

Orașele în care se desfășoară marșul

București – ora 15:00, pornire din Piața Universității, la statui;

Brașov – ora 15:00, de la Aula S. Chiriacescu;

Baia Mare – ora 10:30, Casa de Cultură;

Timișoara – ora 16:00, Piața Victoriei;

Cluj-Napoca – ora 15:00, Monumentul Memorandiștilor;

Arad – ora 14:30, Palatul Administrativ;

Piatra Neamț – ora 17:00, Curtea Domnească;

Târgu Mureș – ora 11:00, Cetatea Medievală;

Mizil – ora 11:30, Primărie;

Valea Seacă, comună din județul Bacău – ora 13:00, Centrul comunitar.

Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

Rețeaua VIF cere aplicarea legii privind femicidul, evaluarea rapidă a riscurilor și întărirea ordinelor de protecție. Organizațiile solicită și un registru național al abuzurilor, educație pentru egalitate de gen și sprijin pentru victime și copiii rămași fără un părinte. Rețeaua VIF spune că ajutorul și cazarea victimelor nu ar trebui condiționate de depunerea unei plângeri sau de existența unui ordin de protecție.