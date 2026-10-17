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Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

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Sâmbătă, 17 octombrie 2026, are loc marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!” în București și în alte 9 orașe din țară. Sute de persoane s-au strâns în Piața Universității încă de la ora 15:00.

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Sute de persoane participă sâmbătă la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”, organizat în București și în alte 9 orașe. Participanții cer măsuri mai eficiente împotriva violenței domestice și de gen, protejarea victimelor și prevenirea femicidului. Marșul din București a început la ora 15:00, din Piața Universității. Manifestări similare au fost organizate în Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca și Baia Mare.

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Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București.

Marșul își propune să arate solidaritate cu victimele violenței și să ceară autorităților măsuri de prevenție și protecție. Organizatorii au menționat 30 de femicide documentate în acest an și au avertizat că unele ar fi putut fi evitate prin evaluarea timpurie a riscurilor și aplicarea măsurilor de protecție.

„Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile cresc și trăiesc fără frică, cu încredere și libertate. Vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc, zi de zi, cu frica violenței. În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecție și ar fi intervenit la timp. Statul are obligația de a proteja femeile împotriva violenței domestice și a violenței de gen. Vrem ca femeile care au supraviețuit violenței să aibă încredere că justiția le protejează și le face dreptate”, transmit organizatorii.

Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București.

Câteva dintre mesajele care apar notate pe pancartele celor de la marș:

  • „Militarizarea o tot finanțați, dar avortul nu îl decontați”;
  • „Nicio femeie invizibilă”;
  • „Am 12 ani și nu vreau să mă mărit, vreau să mă joc cu păpuși”.

Orașele în care se desfășoară marșul

  • București – ora 15:00, pornire din Piața Universității, la statui;
  • Brașov – ora 15:00, de la Aula S. Chiriacescu;
  • Baia Mare – ora 10:30, Casa de Cultură;
  • Timișoara – ora 16:00, Piața Victoriei;
  • Cluj-Napoca – ora 15:00, Monumentul Memorandiștilor;
  • Arad – ora 14:30, Palatul Administrativ;
  • Piatra Neamț – ora 17:00, Curtea Domnească;
  • Târgu Mureș – ora 11:00, Cetatea Medievală;
  • Mizil – ora 11:30, Primărie;
  • Valea Seacă, comună din județul Bacău – ora 13:00, Centrul comunitar.

Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii

Rețeaua VIF cere aplicarea legii privind femicidul, evaluarea rapidă a riscurilor și întărirea ordinelor de protecție. Organizațiile solicită și un registru național al abuzurilor, educație pentru egalitate de gen și sprijin pentru victime și copiii rămași fără un părinte. Rețeaua VIF spune că ajutorul și cazarea victimelor nu ar trebui condiționate de depunerea unei plângeri sau de existența unui ordin de protecție.

  • „Cerem implementarea legii femicidului astfel încât în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor să fie evaluat și identificat riscul de polițiști, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecție care să prevină noi crime. Nu este suficient să avem o lege dacă lipsesc instrumentele de colectare a datelor și de evaluare a riscului. Femeile sunt în continuare ucise! Este nevoie de instruirea periodică a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor și cadrelor medicale pentru identificarea factorilor de risc de escaladare a violenței.

  • Cerem educație pentru egalitate de gen în sistemul formal de învățământ. Cel mai bun instrument pentru a preveni violența este schimbarea mentalităților legate de rolurile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Rupem ciclul violenței numai prin educație despre egalitatea în drepturi, relații sănătoase, consimțământ și combaterea stereotipurilor care normalizează violența asupra femeilor. Vrem ca noile generații să nu mai perpetueze ciclul violenței pe care-l văd în familiile lor și în societate.

  • Cerem colectarea sistematică de date care să reflecte realitățile și amploarea fenomenului violenței împotriva femeilor, a fenomenului căsătoriilor forțate sau între minori, pentru a le putea combate eficient.

  • Cerem înființarea Registrului național privind situațiile de violență domestică, un instrument esențial pentru cunoașterea istoricului de violență domestică, evaluarea riscului și prevenirea recidivei, la care instanțele, parchetele și poliția să aibă acces direct.

  • Cerem ca managerul de caz din serviciul social să fie un real suport pentru femei: un specialist format și evaluat să informeze, orienteze, acompanieze femeile pentru a putea accesa efectiv protecția și serviciile de care este nevoie.

  • Cerem măsuri speciale de protecție și sprijin pentru copiii care își pierd un părinte ca urmare a violenței domestice, inclusiv prin măsuri de sprijin juridic, social, educațional și financiar.

  • Cerem consolidarea ordinelor de protecție și a ordinelor de protecție provizorii, prin îmbunătățirea procedurii privind emiterea lor, prin revizuirea formularului de risc și micșorarea timpului de completare a tuturor documentelor necesare astfel încât această procedură să încurajeze victimele să solicite protecție iar specialiștii să poată evalua rapid și eficient gradul de risc. Monitorizarea agresorilor trebuie îmbunătățită, prin monitorizare electronică și verificări periodice efectuate de poliție.

  • Cerem protecție reală pentru femei: acces mai ușor la servicii și găzduire, fără condiționarea sprijinului de existența unui ordin de protecție sau de formularea unei plângeri penale. Vrem măsuri reale de sprijin social și financiar care să preia din povara muncii de îngrijire a femeilor care sunt victime ale violenței (precum scutirea de la plata unor taxe și impozite, sprijin pentru plata chiriei, o indemnizație de sprijin pe parcursul perioadei de protecție, etc).

  • Cerem protecție sporită împotriva violenței cibernetice, pentru a răspunde mai bine abuzurilor din mediul online și noilor forme de violență facilitate de tehnologie, inclusiv de inteligența artificială.

  • Cerem formarea obligatorie a personalului din instituții specific pe abordarea cazurilor de violență, astfel încât intervenția polițiștilor și a specialiștilor din serviciile sociale, sănătate, educație și justiție să fie mai bine adaptată tuturor tipurilor de violență. Fără sexism, rasism, clasism, homofobie. Cu recunoașterea discriminării intersecționale, pentru ca intervenția să fie adaptată conform nevoilor și contextelor victimelor.”

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