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Accident rutier în centrul Capitalei. O mașină s-a răsturnat în Piața Operei, un pasager a ajuns la spital

Elena Popescu
Accident rutier în centrul Capitalei. O mașină s-a răsturnat în Piața Operei, un pasager a ajuns la spital
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Accident rutier, sâmbătă dimineață, în Piața Operei din București. Două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecție, iar unul dintre ele s-a răsturnat pe o parte. În urma impactului, un pasager a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. 

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 05:00, în Piața Operei din Capitală. Potrivit primelor informații transmise de polițiști, în accident au fost implicate două autoturisme, conduse de bărbați în vârstă de 38 și, respectiv, 25 de ani.

Cum s-a produs accidentul din Piața Operei

Din primele cercetări, șoferul de 38 de ani circula pe Splaiul Independenței, dinspre Podul Eroilor către Podul Hașdeu. Ajuns în intersecția din Piața Operei, autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu o altă mașină, la volanul căreia se afla un tânăr de 25 de ani.

Impactul a fost suficient de puternic încât cel de-al doilea autoturism s-a răsturnat. Un pasager aflat în mașina răsturnată a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații medicale și acordarea îngrijirilor de specialitate.

La fața locului, polițiștii Brigăzii Rutiere i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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