Parlamentul Iranului îl aprobă pe Mehrdad Akhlaghi în funcția de ministru al Apărării, după ce predecesorul său a fost ucis de Israel

Parlamentul Iranului l-a aprobat duminică pe Mehrdad Akhlaghi Ketabchi în funcția de ministru al Apărării, punând capăt mai multor luni de conducere interimară a ministerului și numind în fruntea aparatului de producție și achiziții pentru apărare al țării un veteran al sectorului apărării.

Akhlaghi îl înlocuiește pe Majid Ebn al-Reza, care a preluat funcția interimar după ce ministrul Apărării de atunci, Aziz Nasirzadeh, a fost ucis în februarie în urma unor atacuri americano-israeliene.

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Akhlaghi a petrecut decenii în industria de apărare a Iranului și a ocupat funcții de conducere în sectoarele aerospațial și al rachetelor. Acesta este vizat de sancțiuni impuse de SUA și UE pentru activitatea sa în sectorul iranian al apărării, scrie The Jerusalem Post.

Într-un program prezentat parlamentarilor, Akhlaghi s-a angajat să reconstruiască infrastructura militar-industrială a țării, să accelereze dezvoltarea tehnologiilor de apărare și să extindă cooperarea cu companiile din sectorul privat.

„Dacă inamicul american face o nouă eroare de calcul, răspunsul curajosului popor iranian și al luptătorilor islamului va fi surprinzător și de amploare”, a declarat el, adăugând că Teheranul a luat măsurile necesare pentru a contracara o eventuală utilizare de către SUA a bombei supranumite „mama tuturor bombelor” împotriva Iranului.

SUA intenționează să folosească MOAB împotriva Iranului

CNN a relatat în această săptămână că SUA au elaborat planuri de atac care ar putea include utilizarea bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, cunoscută și sub denumirea de „mama tuturor bombelor”, împotriva infrastructurii energetice și a instalațiilor nucleare iraniene, în cazul în care președintele Donald Trump ordonă reluarea operațiunilor militare.

Arma este una dintre cele mai mari bombe nenucleare din arsenalul SUA.

„Președintele SUA ar trebui să se concentreze asupra asigurării retragerii în siguranță a forțelor sale din regiunea noastră. Dacă aruncă o singură bombă, va trebui să vadă câți dintre militarii săi vor fi scoși din regiune în poziție orizontală”, a declarat Akhlaghi.