🚨 Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă

08:01 UPDATE. Mii de persoane îndoliate au ieșit pe străzi în Iran

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și înalți oficiali din domeniul securității au fost uciși în atacurile continue ale SUA și Israelului de sâmbătă, împreună cu fiica, ginerele și nepotul ayatollahului, relatează AL Jazeera.

Garda Revoluționară Iraniană a promis răzbunare și afirmă că a lansat atacuri asupra a 27 de baze care găzduiesc trupe americane în Orientul Mijlociu, precum și asupra instalațiilor militare israeliene din Tel Aviv. Explozii continuă să se audă în Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a numit uciderea lui Khamenei drept „o mare crimă”, în timp ce guvernul a anunțat formarea unui consiliu interimar format din trei persoane care să supravegheze tranziția.

Susținătorii lui Khamenei au ieșit în stradă în orașe precum Teheran pentru a-l plânge pe defunctul lider suprem.

Moartea lui Khamenei fusese anunțată pe parcursul zilei de către președintele SUA, Donald Trump, și de către prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, a murit”, a transmis Trump pe pagina sa de Truth social.

Trump a adăugat că „bombardamentele intense și precise vor continua fără întrerupere pe tot parcursul săptămânii sau până când va fi necesar”.

Anterior, Israelul informase deja despre moartea ayatollahului în atacurile care au început în primele ore ale dimineții de sâmbătă și care au provocat cel puțin 200 de morți și 700 de răniți, potrivit confirmărilor Crucii Roșii, relateză El Pais.

Printre aceștia s-ar afla șapte înalți oficiali ai regimului iranian, inclusiv ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, și comandantul Gărzii Revoluționare, Mohamed Pakpur, potrivit anunțului armatei israeliene.

De asemenea, a fost lovită o școală primară de fete din sudul țării. Cel puțin 148 de persoane au fost ucise și alte 95 rănite în atacul american-israelian asupra unei școli elementare de fete din orașul Minab, din sudul Iranului.

Ca răspuns, forțele iraniene au atacat baze militare americane din Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Qatar. În plus, Iranul a avertizat că va continua să atace obiective inamice în Orientul Mijlociu.

„Toate bazele și activele forțelor ostile [ale SUA și Israelului] vor rămâne ținte ale Iranului atât timp cât agresiunea ilegală va continua”, a declarat reprezentantul Teheranului în cadrul Consiliului de Securitate extraordinar al ONU.

În urma cu puțin timp Trmp a declarat pe pagina sa de Truth Social: