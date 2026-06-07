Mergi cu mașina prin Europa? În unele țări va trebui să obții un autocolant ecologic pentru vehiculul tău. Ce reprezintă

Pentru a putea conduce în orașele unor țări europene, va trebui să afișați pe mașină autocolantul ecologic pentru fiecare țară, scrie El Economista.

Călătoria cu mașina în străinătate necesită o anumită planificare și cunoașterea reglementărilor fiecărei țări, în special în ceea ce privește restricțiile de conducere în funcție de tipul de combustibil utilizat de mașina dumneavoastră. La fel ca aici, și alte țări identifică vehiculele cu ecusoane ecologice pe baza emisiilor lor, iar unele impun mașinilor străine să afișeze acest autocolant care indică emisiile lor. Nerespectarea acestei reguli duce la o amendă care variază de la o țară la alta și de la un oraș la altul.

Dacă călătoriți în Franța și doriți să intrați în orașe precum Paris, Lyon, Marsilia, Toulouse, Nisa, Grenoble, Strasbourg, Bordeaux sau Lille, va trebui să obțineți autocolantul Crit’Air. Pe parcursul anului 2026, alte 45 de orașe franceze cu o populație de peste 150.000 de locuitori vor introduce zone cu emisii reduse, așa că este recomandabil să aflați mai multe și să solicitați autocolantul Crit’Air în avans. Puteți aplica online pe site-ul Agence Nationale du Tourisme, iar conform autorităților, timpul de livrare este mai mic de o săptămână. Costă 4,91 EUR, inclusiv transportul.

În Italia, nu este obligatoriu să efectueze niciun fel de distincție care indică emisiunea mașinii noastre, dar există multe restricții pentru circulare pentru centrul a numeroase orașe, inclusiv pentru vehiculele electrice, pentru a trece la norma în vigoare pentru fiecare municipiu. În Germania este la fel ca în Franța, trebuie să obțineți eticheta de mediu numită Umweltplakette sau Feinstaubplakette în germană. Poate fi roșu, galben sau verde, fiind el roșu pentru vehiculele mai contaminante și verde pentru cele mai moderne.

Din 2025, vehiculele cu autocolant ecologic roșu sau galben nu vor mai fi permise în nicio zonă cu emisii reduse din Germania, dar orice model pe benzină sau motorină fabricat după 2006 va avea autocolantul verde. Autocolantul german poate fi solicitat prin intermediul site-urilor web ale companiilor germane de inspecție auto (ITV), cum ar fi TÜV, DEKRA sau ATU. Costă 5,95 EUR și va ajunge în aproximativ o săptămână. Multe alte site-uri web procesează autocolantul și percep o taxă de aproximativ 18 EUR. De asemenea, poate fi obținut personal la oricare dintre stațiile de inspecție ale acestor companii.

Este important să rețineți că autocolantul este necesar doar la intrarea în centrele orașelor cu zone cu emisii reduse, nu și pentru conducerea pe rețeaua de drumuri sau autostrăzi. Turiștii care vizitează Spania cu propriile mașini nu pot obține autocolantul spaniol, dar există echivalente. Practic, autocolantul verde german este echivalent cu autocolantele B și C, în timp ce autocolantele franceze 1 și 2 corespund autocolantului C, iar autocolantul 3 corespunde autocolantului B.

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