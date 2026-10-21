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Mesajul de „adio” al lui Ilie Bolojan, în prima zi după ce Luca Niculescu i-a luat locul la conducerea Guvernului: „Mandatul s-a încheiat, responsabilitatea nu”

Flavius Niculescu
Mesajul de „adio” al lui Ilie Bolojan, în prima zi după ce Luca Niculescu i-a luat locul la conducerea Guvernului: „Mandatul s-a încheiat, responsabilitatea nu”
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Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a publicat miercuri, 21 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care își ia rămas bun de la mandatul de șef al Guvernului. Reacția liderului PNL vine la mai puțin de 24 de ore de când fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a primit votul de încredere al Parlamentului pentru formarea noului Executiv cu puteri depline. În postarea publicată, Bolojan a precizat că „a fost o onoare” să ocupe funcția de premier și a subliniat, din nou, faptul că „a dovedit că se poate guverna și altfel”.

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„Cred că am dat o speranță românilor” / „Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră”

„Dragi români, a fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă.

Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră. Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem.

Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a scris Ilie Bolojan în postarea publicată pe Facebook.

Postare publicată de Ilie Bolojan pe Facebook – miercuri, 21 octombrie 2026

Moștenirea lui Bolojan pentru Niculescu / Fostul premier se laudă că predă o economie „redresată corect” / Cum îl contrazic cifrele

Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului. Practic, România a ieșit din criză politică după 168 de zile, adică după fix 24 de săptămâni.

Misiunea pe care și-o asumă fostul ambasador la Paris odată ce preia cârma noului Executiv cu puteri depline nu este una ușoară. Asta în ciuda declarațiilor făcute, cu o zi înainte, de fostul prim-ministru, Ilie Bolojan, care afirma că „predă o țară aflată pe calea redresării corecte, cu experiența unei guvernări fără minciună și fără populism”.

În realitate, cifrele arată că România continuă să se confrunte cu cel mai mare deficit bugetar din UE, cu cea mai mare inflație dintre toate statele membre, cu o datorie publică de peste 60% din PIB și, cel mai grav, cu o economie încă aflată în recesiune. Toate acestea fără să mai punem la socoteală tensiunile geopolitice, accentuate de continuarea războiului de le graniță.

Gândul a analizat, comparativ, declarațiile făcute de fostul prim-ministru și cifrele care reflectă dezastrul economic în care se află România. Toate informațiile sunt disponibile AICI.

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