Mesajul transmis de Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei Române. „Stronger Together”

Ambasada SUA la București a transmis un mesaj de Ziua Armatei României, în care a anunțat că militarii români și americani colaborează pentru apărarea flancului estic al NATO.

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei Armatei României, în care a salutat militarii români și parteneriatul de apărare dintre cele două țări.

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În mesajul publicat cu această ocazie, Ambasada SUA a scris că militarii americani și cei români colaborează pentru a asigura securitatea flancului estic al Alianței, prin exerciții comune.

„Astăzi, salutăm Armata României și parteneriatul de apărare construit pe încredere și pe angajamentul comun față de NATO”, a transmis Ambasada SUA la București pe Facebook.

„Prin exerciții comune și instruire, militarii americani și cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al Alianței. Stronger Together”, se arată în mesajul publicat de ambasadă.

Nicușor Dan, de Ziua Armatei României: Vom avea un buget solid pentru apărare

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”.

Acesta a susținut un discurs despre apărarea României și importanța militarilor români.

„Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a declarat Nicușor Dan.

„Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile familiei europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO”, a afirmat șeful statului.

Sursa foto: Facebook / U.S. Embassy Bucharest