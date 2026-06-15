Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Ce se întâmplă începând cu 19 iunie, în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Iată ce se întâmplă începând cu 19 iunie, în București.

După o perioadă cu instabilitate atmosferică, iată că vremea se stabilizează, dar vine canicula. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în București, începând cu data de 19 iunie 2026.

Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna în curs. Urmează o perioadă cu caniculă în Capitală, după zile în care vremea a fost instabilă, cu ploi și furtuni.

Astfel că, începând cu data mai sus menționată, temperaturile ating pragul caniculei. Vor fi 32-33 de grade la umbră, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită va fi de peste 35 de grade la soare, adică chiar peste pragul canicular.

Începând de vineri, 19 iunie, și până luni, 22 iunie, temperaturile vor fi caniculare, resultând patru zile cu valori termice mari. De marți, temperatura mai scade cu un grad, iar miercuri, 24 iunie, sunt anunțate ploi. Valorile termice vor fi apoi în continuă scădere, iar weekendul 26-27 iunie aduce valori termice de 28, respectiv 25 de grade C.

Finalul lunii menține valorile termice la 25, respectiv 26 grade C.

Așadar, bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un val de caniculă în luna iunie 2026, începând cu data de 19.