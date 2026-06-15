Metrorex, pierderi de peste 312 milioane de lei în 2025. Și călătorii sunt de vină

Metrorex a raportat pentru anul 2025 pierderi de peste 312 milioane de lei. Cu peste 72% față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit situației financiare anuale publicate de companie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Unul dintre motive, ar fi scăderea numărului de călători.

Conform documentului, societatea a înregistrat venituri totale de 2,34 miliarde de lei și cheltuieli de 2,65 miliarde de lei, rezultând o pierdere de 312 milioane de lei.

Sursele pierderilor

Din această sumă, aproximativ 203 milioane de lei reprezintă pierderi din activitatea de exploatare, iar peste 108 milioane de lei provin din activitatea de investiții.

Compania explică rezultatul negativ prin scăderea numărului de călători transportați.

În 2025, Metrorex a înregistrat 153,3 milioane de călători plătitori, cu aproape 13% mai puțini decât cei 176 de milioane estimați în bugetul de venituri și cheltuieli.

Prea puțini bani de la stat

Un alt factor care a influențat rezultatul financiar îl reprezintă ajustările pentru creanțe neîncasate, în valoare de peste 260 de milioane de lei, provenite în principal din penalități aplicate în cadrul contractului încheiat cu Alstom Transport pentru livrarea trenurilor de metrou.

De asemenea, compania susține că pierderile au fost generate și de alocarea insuficientă a subvenției pentru serviciul public de transport cu metroul, precum și de suportarea din venituri proprii a unor cheltuieli legate de întreținerea infrastructurii.

Subvențiile reprezintă 44% din costurile necesare asigurării serviciului public de transport

În ciuda scăderii numărului de călători, veniturile proprii ale Metrorex au crescut la peste 390 de milioane de lei, comparativ cu 296 de milioane de lei în anul precedent, pe fondul majorării tarifelor de călătorie de la 3 la 5 lei, aplicată de la 1 ianuarie 2025.

Cheltuielile cu personalul au depășit 1 miliard de lei, din care aproape 890 de milioane de lei au reprezentat salarii, sporuri și alte beneficii acordate angajaților.

La finalul anului 2025, Metrorex avea 4.973 de salariați, ușor sub nivelul prognozat de 5.003 angajați. Totodată, subvenția alocată de stat pentru transportul cu metroul a fost de 873 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 44% din costurile necesare asigurării serviciului public de transport.

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