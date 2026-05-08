Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că demiterea Guvernului Ilie Bolojan reprezintă o gură de oxigen pentru metroul bucureștean. Potrivit lui Artimon, premierul Ilie Bolojan nu ar fi acordat toate sumele necesare pentru funcționarea metroului, iar angajații au trăit un stres foarte mare din cauza amenințărilor cu tăieri.

„A căzut Guvernul, dar n-a căzut Guvernul. Este demis de Parlament, dar va conduce încă minim 45 de zile de interimat. Iar în afară de faptul că nu au dreptul să emită Ordonanțe de Urgență, au dreptul să conducă țara. Într-un fel, este o gură de oxigen pentru metrou. Sperăm că viitorul Guvern să înțeleagă ce este acela metrou.

Guvernul Bolojan ne-a produs anul trecut o gaură de 315 milioane de lei. Există un Contract de Servicii Publice de Transport în care Guvernul, prin Ministerul Transporturilor, s-a obligat, a semnat, să acorde anul trecut 1,26 miliarde lei. Au acordat undeva la 900”, a declarat Marian Artimon în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Ce sumă restantă are Metrorex de primit de la Guvern

Liderul de sindicat Metrorex mai spune că în total, pe 2025 și 2026, metroul ar avea o restanță de primit de aproape 800 de milioane de lei.

„Domnul prim-ministru ne aduce pagubă, și cu subcompensarea din acest an, în total spre 800 de milioane de lei”, explică Marian Artimon.

Liderul de sindicat explică apoi la ce presiuni au fost supuși angajații Metrorex în guvernarea Bolojan.

„Stresul a fost cel mai mare, pentru că au fost amenințați cu tăieri. Că li se taie sporul de metrou”, conchide Marian Artimon.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

