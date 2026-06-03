Mii de oameni protestează în toată țara. Medicii la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”

Sindicaliștii SANITAS critică ferm proiectul noii legi a salarizării, considerând că acesta este nedrept, incomplet și dezavantajos pentru angajații din sănătate și asistență socială. În semn de protest, sindicaliștii organizează miercuri o manifestație la București. Potrivit reprezentanților federației, noua grilă salarială ar putea duce la plafonarea veniturilor sau chiar la diminuarea acestora pentru mai mult de jumătate dintre salariații din sistem. Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate. În același timp, în țară au început alte proteste.

Update: În Piața Constituției se împart covrigi și se scandează împotriva Guvernului: ”Rușine să vă fie, hoților”

Update: Unei doamne i s-a făcut rău în timpul protestului. Medicii au intrervenit imediat.

Update: Protestul angajaților din Sănătate continuă în Piața Constituției. Până la această oră s-au adunat peste 5.000 de persoane.

Update: Sindicaliștii SANITAS încep să se strângă în Piața Constituției.

Update: Angajații din Sănătate au plecat în marș spre Piața Constituției.

Update: Au început să se adune din ce în ce mai mulți protestatari în fața Ministerului de Finanțe.

Update: Peste 100 de protestatari s-au adunat la această oră în fața Ministerului de Finanțe.

Update: După protestul din Piața Victoriei, medicii urmează să meargă în fața Ministerului de Finanțe. La această oră s-au strâns doar câțiva în fața ministerului.

Update: ”Până ieri eram eroi, azi vă bateți joc de noi”

Update: În Piața Victoriei s-au adunat medici din 33 de județe, iar sindicaliștii estimează că se vor strânge 15.000 – 20.000 de oameni.

Update: Sanitas Dâmbovița a ajuns în Piața Victoriei.

Update: La protest a ajuns și Sindicatul Sanitas Argeș, peste 100 de protestatari.

Update: Președinta Sindicatului Sanitas din Ilfov a explicat cum îi afectează pe medici noua lege a salarizării.

”Sunt președinta sindicatului Sanitas din județul Ilfov și problemele noastre sunt multe și foarte vechi, de foarte mulți ani, am putea spune chiar din 2017, de când s-a dat Legea salarizării 153 și n-a fost respectată nici până în ziua de azi. Acum înțeleg că au dat o nouă lege, care este complet în defavoarea noastră; este o lege care scade veniturile întregului personal din sănătate. Această lege nu face altceva decât să scadă sumele. Sâmbetele, duminicile, sărbătorile legale nu mai sunt plătite cu sporul de 100%, ci sunt plătite cu 5 lei pe oră, deci va fi o scădere drastică a veniturilor”.

Update: Mii de angajați din Sănătate s-au adunat azi în Piața Victoriei din Capitală, nemulțumiți de legea salarizării.

Update: ”Pentru munca-n gărzi și-n ture, primim tăieri și vorbe dure”

Update: Sindicaliștii SANITAS s-au strâns în Piața Victoriei: ”Nu acceptăm salarii mai mici”

Update: La această oră au loc proteste la ANAF Vâlcea și OLT. Angajații au ieșit în fața instituțiilor, mâhniți de nivelul salariilor.

Update: Proteste și la ANAF Teleorman. Membrii Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor „Sed Lex” continuă, pentru a treia zi la rând, acțiunile de pichetare în fața instituției, exprimându-și nemulțumirea față de legea salarizării.

Update: Greva generală la Fabrica de Arme Cugir: sute de angajați au protestat, cerând majorări salariale și beneficii

Miercuri dimineață, angajații Fabricii de Arme Cugir au declanșat o grevă generală, ieșind în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile, în special legate de nivelul salariilor.

Sindicaliștii cer creșterea valorii tichetelor de masă de la 35 la 40 de lei, acordarea de vouchere de vacanță și o majorare salarială de 6,5%. Aceștia susțin că aceste revendicări sunt discutate cu conducerea încă din octombrie anul trecut.

Foto: Mediafax

Știre inițială

Sindicaliştii SANITAS protestează azi în Piața Victoriei

Sute de membri SANITAS din județe precum Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța și Iași, alături de colegi din alte zone ale țării, au anunțat pe rețelele sociale că se deplasează către Capitală pentru a participa la protest. Acțiunea va avea loc în Piața Victoriei și va include un pichet în fața Parlamentului, fiind autorizată să înceapă la ora 10:00.

Reprezentanții sindicali își exprimă opoziția totală față de proiectul Legii salarizării unice aflat în prezent în dezbatere publică.

„Forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanţii guvernului în ultimele luni de negocieri.Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sindicaliştii susţin că această lege este nedreaptă

„Nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem. Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise”.

„Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională. Avertizăm Guvernul – indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea – că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, au transmis sindicaliştii SANITAS.

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