Prima pagină » Justiție » Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării

Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării

Ruxandra Radulescu
Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, marți 2 iunie, un punct de vedere către Ministerul Justiției, pe tema proiectului de lege privind legea salarizării, propus de ministrul interimar Dragoș Pîslaru. CSM critică dur noua grilă de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice.

CSM susține că „proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniția proiecte de lege” . Potrivit CSM, „proiectul de lege nesocotește grav independența financiară a magistraților și subminează rolul de putere în stat care revine autorității judecătorești”.

De asemenea, magistrații susțin că proiectul legii salarizării „este în vădită contradicție cu Legea fundamentală și statutul magistraților”.

„CSM a atras ferm atenţia asupra următoarelor vicii de neconstituţionalitate ale proiectului de lege, detaliate pe larg în ataşamentul la prezentul comunicat, respectiv:

  • proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniția proiecte de lege;
  • includerea magistraţilor în proiectul de lege constituie o încălcare flagrantă a Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, care, la art. 205 alin. (2) teza a II-a, prevede că „salarizarea judecătorilor şi a procurorilor se stabileşte prin legea specială privind salarizarea şi alte drepturi salariale în domeniul justiţiei.”
  • independența justiției, consacrată expres de Constituția României, republicată, presupune și existența unor garanții financiare adecvate și stabile pentru judecători și procurori, context în care salarizarea magistraților nu reprezintă doar expresia politicii statului în domeniul resurselor umane din Autoritatea judecătorească, ci, în principal, trebuie să asigure o garanție veritabilă pentru independența justiției.
  • în flagrantă contradicție cu exigențele care decurg din documentele internaționale și din jurisprudența Curții Constituționale, proiectul de lege nesocotește grav independența financiară a magistraților și subminează rolul de putere în stat care revine autorității judecătorești.
  • reglementarea referitoare la „diferența salarială tranzitorie” este ambiguă şi lipsită de previzibilitate, contrar cerințelor de calitate a legii prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituția României, republicată.

Proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice este în vădită contradicție cu Legea fundamentală și statutul magistraților, astfel că nu poate fi promovat în forma propusă, iar singura opțiune normativă conformă cu cadrul legislativ actual este aceea în care salarizarea judecătorilor și procurorilor se stabilește prin lege specială, cu respectarea exigențelor impuse de principiul independenței justiției”, se arată în comunicatul instituției.

Înalta Curte de Casație și Justiție și-a exprimat nemulțumirile față de noua lege a salarizării

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a dat publicității, marți, un comunicat de presă în care critică proiectul noii legi a salarizării unitare a bugetarilor.

Instanța Supremă susține că acesta afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești.

Și grefierii din instanțe și parchete sunt nemulțumiți de proiectul de lege și își suspendă parțial activitatea în perioada 2-5 iunie, iar în 4 iunie o vor opri total, în intervalul orar 8:00–12:00.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
12:51
Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
VIDEO Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
10:39
Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48, 29 May 2026
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
ULTIMA ORĂ Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
16:11, 29 May 2026
Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27, 28 May 2026
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45, 28 May 2026
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că Universul formează găuri negre în moduri surprinzătoare
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
EXCLUSIV Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
17:01
Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
CONTROVERSĂ Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
16:53
Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
EXCLUSIV Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă
16:37
Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă
UTILE Nu e kiwi, nici sfeclă roșie: fructul pe care oamenii inteligenți îl consumă zilnic pentru a-și proteja inima și a trăi mai mult
16:32
Nu e kiwi, nici sfeclă roșie: fructul pe care oamenii inteligenți îl consumă zilnic pentru a-și proteja inima și a trăi mai mult

Cele mai noi

Trimite acest link pe