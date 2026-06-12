Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă. Metoda prin care hackerii îți pot fura banii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un mesaj în care avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă online care utilizează identitatea unor instituții ale statului.

Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii.

Potrivit MAI, sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2.480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar.

„Ce trebuie să știi:

[❌] Nicio instituție a statului nu îți va cere să plătești o astfel de „amendă” printr-o pagină de internet.

[❌] Nu introduce datele cardului și nu efectua nicio plată.

[❌] Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta.

Fii atent și distribuie informația! O simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude.“ – conform MAI