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Ministrul Apărării Radu Miruță, dat dispărut în plină criză. Nicio reacție la explozia dronei maritime din Portul Constanța, la aproape 5 ore de la incident

Ministrul Apărării Radu Miruță, dat dispărut în plină criză. Nicio reacție la explozia dronei maritime din Portul Constanța, la aproape 5 ore de la incident
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LATER EDIT: Prima reacție a ministrului Apărării, la șase ore de la incident.

Ministrul Apărării Radu Miruță nu a avut nicio reacție la al doilea incident grav cu drone în România, după aproape 5 ore de la explozie. În doar o săptămână, două drone – una maritimă și una aeriană – au explodat în România.

Amintim că, o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, la dana 78, în apropierea terminalului Oil Terminal și a unei dane destinate încărcării gazelor.

Raed Arafat a transmis că există posibilitatea prezenței și a altor drone în zonă. Mai mult, Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul nu aparține Armatei Române, ci este de tipul celor utilizate în conflictul din Ucraina. Până la această oră nu au fost raportate victim, dar peste 1.100 de persoane de pe litoraul românesc au fost rugate să părăsăsească, preventiv, plajele.

Mesajul lui Nicușor Dan

În acest context, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a transmis că, în acest moment, se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port, dar și eventualitatea riscurilor suplimentare.

”În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța.
Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

A fost trimis mesaj RO-Alert

Totodată, în jurul orei 11:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din Constanța și Tulcea, iar la scurt timp locuitorii au primit un al doilea mesaj RO-Alert.

”Alertă Extremă În data de 05.06.2026 în jurul orei 10:28 a avut loc o explozie a unei drone maritime în Portul Constanța, Dana 78. Îndepărtați-vă de zona costieră a Mării Negre și respectați recomandările autorităților. Dacă observați obiecte suspecte apelați numărul unic de urgență 112”.

În doar o săptămână, două drone – una maritimă și una aeriană – au explodat în România. Amintim aici și de drona care a explodat vinerea trecută pe un bloc din Galați.

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