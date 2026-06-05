O dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, la dana 78, situată în apropierea terminalului Oil Terminal și a unei dane destinate încărcării gazelor. Raed Arafat a transmis că există posibilitatea prezenței și a altor drone în zonă. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatul nu aparține Armatei Române, ci este de tipul celor utilizate în conflictul din Ucraina. Până în acest moment nu au fost raportate victime.
Update 15:12: Plajele sunt goale. Oamenii au fost rugați să plece de pe litoral.
Update 14:17: Peste 1.100 de persoane de pe litoraul românesc au fost rugate să părăsăsească, preventiv, plajele.
”Pana la aceasta ora, situatia persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezinta astfel: 300 persoane de pe plaja Costinesti, 50 persoane evacuate de pe plaja Tuzla si 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Politia Locala”, transmite ISU Constanța.
Update 12:05: Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după incidentul cu drona marină care a explodat în Portul Constanța. Șeful statului a transmis că, în acest moment, se analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port, dar și eventualitatea riscurilor suplimentare.
Update 11:40: În jurul orei 11:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din Constanța și Tulcea, iar la scurt timp locuitorii au primit un al doilea mesaj RO-Alert.
Update 11:33: Raed Arafat, precizări după incidentul cu drona marină care a explodat în Portul Constanța:
”A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-Alert.
Nu intrăm în panică, măsurile sunt pur preventive. MApN a spus că s-a autodetonat avem grijă să nu mai existe alte drone în zone cu persoane. Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”, a precizat Raed Arafat.
Update 11:27: Potrivit comunicatului emis de MApN, drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Explozia nu a produs victime.
Știre inițială
Potrivit primelor informații, dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.
Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).
Autoritățile au restricționat circulația în zona afectată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate ca măsură de siguranță. Totodată, zgomotul exploziei ar fi fost auzit în mai multe cartiere ale municipiului Constanța.
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o conferinţă de presă pe acest subiect.