Ministrul Irineu Darău anunţă că a schimbat regulile şi amenzile pentru cei aproape 9.000 de ghizi de turism din România

Luiza Dobrescu
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Ambrozie Darău(USR) anunţă că a schimbat regulile „după mai bine de 20 de ani”, pentru profesia de ghid de turism.

Ministrul a considerat iniţiativa importantă, prin prisma faptului că „vorbim despre oamenii care reprezintă România în fața turiștilor, zi de zi”.

„Ghidul de turism nu mai este doar persoana care „conduce un grup”. Este omul care explică, oferă context, creează experiențe și contribuie direct la imaginea despre România cu care un turist pleacă acasă.

De aceea, am pus în transparență publică noile norme pentru această profesie.

Ce schimbăm concret:

Renunțăm la legitimațiile pe carton folosite încă din 2001 și introducem carduri moderne cu cod QR – mai sigure, mai ușor de verificat și adaptate unei administrații digitale.

Clarificăm categoriile profesionale pentru a elimina confuziile:

  • „ghid local” devine „ghid intern”
  • „ghid național” devine „ghid internațional”

Permitem și cetățenilor din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România să profeseze legal ca ghizi de turism. Până acum, legea îi bloca chiar și după ce finalizau cursurile de calificare”, transmite ministrul Darău.

Nici sancţiunile nu au rămas aceleaşi, dă asigurări Irinei Darău, pentru cei aproape 9.000 de ghizi pe care îi înregistrează România.

„Actualizăm sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001, din perioada în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi.

Turismul de calitate începe și cu oameni bine pregătiți și cu reguli adaptate realității de astăzi.

România are în acest moment aproape 9.000 de ghizi de turism activi, dintre care peste 400 atestați doar anul acesta. Este un domeniu care crește și care are nevoie de mai multă profesionalizare, digitalizare și claritate”. 

