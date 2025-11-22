Povestea egipteanului care a lăsat PIRAMIDELE pentru a-și trăi visul românesc. S-a convertit la ortodoxie și și-a deschis un salon de masaj în Pitești: „Mă simt în siguranță aici”

După ce a colindat prin 21 de ţări ale acestei lumi, în căutarea unui loc în care să trăiască în pace şi iubire, aşa cum spun perceptele Noului Testament, Hany Ghaly a ajuns la concluzia că România este ţara care întruneşte toate calităţile pe care el le caută şi în care ar vrea să trăiască şi să-şi crească şi copiii în siguranţă.

Hany este un egiptean convertit la ortodoxie şi, de câteva luni, s-a stabilit în Piteşti, unde a deschis un salon de masaj, împreună cu un asociat român.

Hany şi-a lăsat familia în Egipt, cei doi copii, mama şi soţia, şi a plecat în lume în căutarea unei ţări în care să se stabilească şi unde poate să fie creştin ortodox practicant. Acesta s-a convertit la ortodoxie în urma unei crize interioare care l-a determinat să-şi pună întrebări legate de Dumnezeu şi de spirit, dar mai ales să găsească răspuns la întrebarea: „De ce trebuie să fie cineva musulman? De ce trebuie să fie cineva evreu?” etc.

„Pe la 14 ani, am început să-mi pun întrebări despre religie. De ce trebuie să fim musulmani, de ce trebuie să fim budişti, de ce trebuie să fim evrei. Am început să studiez ca să văd care religie mi se potriveşte…Aşa am aflat că religia creştină mi se potriveşte cel mai bine”, îşi începe Hany povestea vieţii lui religioase.

A studiat fiecare religie, însă a aflat că aceea pe care a primit-o la naştere, cea musulmană, este una foarte dură, mai ales pentru femei. Apoi, a studiat budismul, însă şi-a dat seama că n-ar vrea să trăiască departe de lume, pentru că lui îi place să trăiască în mijlocul oamenilor. Aşa a ajuns la religia ortodoxă şi, mai ales, la aceea despre care scrie în Noul Testament.

„Dumnezeu a creat viaţa ca să te bucuri de ea nu să te izolezi de ea. Iisus vorbeşte numai despre dragoste. Cum să iubeşti oamenii, pe tine, comunitatea, familia, să-ţi iubeşti chiar şi duşmanii. Când am studiat Noul Testament, viaţa mea s-a schimbat. Trebuie să iubesc oamenii, să-i ajut, să-i vindec. De aceea am ales să fiu terapeut”, mai spune Hany.

„Dumnezeu este iubire” este conceptul central al acestei cărţi, iar Hany crede cu tărie că este ceea ce-şi doreşte pentru el, cât şi pentru copiii lui. Are doi: un băiat şi o fată. Mai ales pentru aceasta din urmă, care mai este şi creştină, Hany îşi face cele mai multe griji.

O fată de religie ortodoxă, într-o lume musulmană, este un lucru destul de periculos şi nu puţine sunt situaţiile de răpiri sau alte violenţe exercitate asupra copiilor creştini, în Egipt, povesteşte Hany, pentru Gândul.

Din păcate, soţia sa nu a fost la fel de deschisă ca el, ca să îmbrăţişeze noua religie a soţului. Femeia a decis să rămână în Egipt, împreună cu cei doi copii, până ce soţul va reuşi să-i readucă alături de el în noua ţară în care se va hotărî să se stabilească.

„Golgota” lui Hany Ghaly, de la Cairo la Piteşti

Odată descoperit drumul pe care avea să meargă de acum înainte, Hany Ghaly a început să caute şi un loc unde ar putea trăi liniştit şi şi-ar putea deschide o afacere.

A încercat să trăiască în Paris, pe care l-a părăsit pentru Dubai. Parisul i se pare, unui emigrant egiptean, un fel de Turn Babel unde şi-au găsit adăpost o mulţime de imigranţi, în special musulmani.

După ce a ajuns în Dubai, Hany a constatat cu amărăciune că totul este artificial şi o continuă goană după bani, unde nu există niciun fel de viaţă.

Împreună cu prietenul său, George, s-a stabilit în Bulgaria. Aici, a avut ceva probleme cu documentele, povesteşte acesta pentru Gândul, dar prietenul lui a venit cu ideea de a se muta în România, mai ales că e chiar o ţară vecină Bulgariei şi seamănă din foarte multe puncte de vedere.

„Comparativ cu Dubai, în Romania este mai ieftin. Anul trecut am decis să vin aici. Am stat în Bucureşti, dar este un oraş în care nu este uşor să faci afaceri. Este şi mult mai scump ca alte oraşe, ca stil de viaţă, chirie. Aşa că, am plecat în Mureş, Baia Mare. Dar este un oraş mic, cu oameni puţini”, povesteşte egipteanul despre cum a ajuns să se stabilească la Piteşti.

Şi cum în Egipt şi-a început cariera de ghid turistic cu un program creat de el, în care includea safari şi turism, a introdus şi un segment de tratament, mai ales că Egiptul dispune de mai multe tipuri de nisip, de izvoare termale cu efect curativ şi chiar oaze.

În cadrul acestui tur personalizat, turistul obţinea un pachet complet cu ajutorul „deşertului, meditaţiei, exfolierii, vindecării trupului şi sufletului”.

La Piteşti a ajuns în căutarea unui oraş mai ieftin şi mai puţin zgomotos, dar bine poziţionat strategic

I-ar fi plăcut să locuiască, să trăiască şi să muncească în Grecia, însă criza economică şi faptul că afacerile merg acolo numai în perioada estivală l-au determinat să se reorienteze spre alte locuri care să bifeze cât mai multe cerinţe de pe lista sa.

Deci, a ajuns în România, în Mureş, apoi în Baia Mare, Bucureşti. În Capitală, i s-a părut prea scump şi prea zgomotos şi aşa a ajuns la Piteşti. După ce a studiat mai bine terenul, şi-a dat seama că oraşul reşedinţă al judeţului Argeş este poziţionat foarte bine, din toate punctele de vedere, dar mai ales strategic, ca să-şi înceapă o afacere.

„Piteşti este doar la o oră distanţă de capitală. Toate drumurile trec prin Piteşti. După ce am studiat îndelung, am ajuns la concluzia că acesta este oraşul pe care îl caut şi în care vreau să locuiesc. Drumurile internaţionale trec pe la Piteşti. Şi se află pe ruta autostrăzii. Are avantajul că este şi o combinaţie între oraş şi natură”, mai spune Hany.

Prin urmare, şi-a deschis un salon de masaj unde încearcă să vindece corpul şi spiritul, în acelaşi timp. Hany spune că mereu a crezut că are o misiune; aceea de a vindeca oameni.

Spune că poate să-şi dea seama, doar prin atingerea unei persoane, dacă aceasta are o problemă medicală şi să-i aplice terapia de care are nevoie pentru vindecare sau s-o îndrume să caute tratament de specialitate.

„Unii oameni au nevoie de recuperare după operaţie, în special aceia care au fost operaţi de cancer. Îi ajut, de asemenea, cu un masaj special. Trebuie să verific tot timpul, la masaj sau terapie, dacă este totul în regulă cu ei. Dacă simţim ceva, declanşăm alarma şi-l sfătuim să meargă la doctor”, spune Hany.

Şi pentru că viaţa religioasă este la fel de importantă pentru el, în calitate de creştin practicant, a căutat şi o biserică unde poate merge să se roage, cât mai aproape de casă.

A găsit o chirie în cartierul Găvana, acolo unde a găsit şi o biserică ortodoxă, cu Hramul Sfintei Maria Magdalena, unde merge în fiecare duminică, ţine post şi se împărtăşeşte. Este foarte bucuros că preotul de-acolo vorbeşte engleză şi aşa pot sta de vorbă şi chiar se poate spovedi. Slujba este, însă, în limba română.

„Nu înţeleg niciun cuvânt, dar înţeleg tot ce se întîmplă la fiecare pas, pentru că Biserica Ortodoxă în Estul Mijlociu este la fel( n.r. ca tipic al slujbei), de la început şi până la împărtăşanie. Mă împărtăşesc în fiecare duminică. Trebuie să postesc, pentru că eu cred că Iisus Hristos, trup şi suflet, trebuie primit cu un stomac curat, luminos, la fel ca şi spiritul. Când Iisus vine în trupul tău trebuie să fii pregătit să-l primeşti în interiorul tău aşa cum se cuvine. Postul îţi face trupul şi sufletul mai uşoare şi mai luminoase”, mai spune egipteanul ortodox.

Ca un adevărat creştin practicant, Hany Ghaly, crede că Dumnezeu are un plan pentru fiecare şi primeşte cu bucurie absolut orice îi este oferit sau nu-i este oferit.

De asemenea, crede că românii sunt nişte oameni foarte anxioşi şi tocmai de aceea cei mai mulţi clienţi ai lui au nevoie de masaj de relaxare.

Din Egipt, a adus cu el uleiuri şi tratamente cosmetice făcute din floarea secretă a deşertului sau lotus, pe care şi le comandă online sau roagă câte un prieten egiptean care vine din ţara de origine, la muncă în România, să-i aducă ingredientele de care are nevoie.

„Fii calm, răbdător! Lasă totul lui Dumnezeu!”, este răspunsul lui Hany la anxietatea de care vede că suferă mai toţi românii.

A dat Belgia, Franţa, Dubai, Grecia şi multe alte ţări pe România şi s-a stabilit în Piteşti, unde merge la biserică şi se poate bucura în linişte de faptul că este creştin practicant. Într-o zi, familia lui va fi alături de el. Şi cum până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii, mai ales cei de pe pământ, Hany Ghaly aşteaptă ca autorităţile române să-i dea undă verde cu documentele şi validarea acestora pentru a-şi aduce copiii în România şi, poate, chiar şi soţia.

