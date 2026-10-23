Ministrul Justiției a cerut 500 de noi locuri în penitenciare până la sfârșitul acestui an. Radu Marinescu anunță „măsuri ferme”

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20:24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri că a dispus măsuri „ferme” ca până la sfârșitul anului să fie finalizate cel puțin 500 de locuri noi de cazare în penitenciare.
„În 2025, când conduceam Ministerul Justiţiei, s-au realizat 1.062 de locuri noi de cazare în penitenciare.
Am planificat cu ANP că pentru 2026 se vor realiza 1.762 de locuri noi.
Până la plecarea mea din minister, în aprilie, s-au finalizat 292 de locuri.
După plecarea mea din funcţie, niciunul”, a scris Marinescu pe Facebook.
Potrivit lui Radu Marinescu, gradul de supraaglomerare în penitenciare a urcat la 126%.
„Astăzi am dispus măsuri ferme ca până la sfârşitul anului să fie finalizate minim 500 de locuri”, a anunțat ministrul.