Ministrul Justiției a cerut 500 de noi locuri în penitenciare până la sfârșitul acestui an. Radu Marinescu anunță „măsuri ferme”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri că a dispus măsuri „ferme” ca până la sfârșitul anului să fie finalizate cel puțin 500 de locuri noi de cazare în penitenciare.

„În 2025, când conduceam Ministerul Justiţiei, s-au realizat 1.062 de locuri noi de cazare în penitenciare.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Am planificat cu ANP că pentru 2026 se vor realiza 1.762 de locuri noi.

Până la plecarea mea din minister, în aprilie, s-au finalizat 292 de locuri.

După plecarea mea din funcţie, niciunul”, a scris Marinescu pe Facebook.

Potrivit lui Radu Marinescu, gradul de supraaglomerare în penitenciare a urcat la 126%.

„Astăzi am dispus măsuri ferme ca până la sfârşitul anului să fie finalizate minim 500 de locuri”, a anunțat ministrul.