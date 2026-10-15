Trei minori, în vizorul anchetatorilor pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete

Trei minori, de 16 și 17 ani, sunt cercetați de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru accesarea și deținerea de materiale de propagandă teroristă. Procurorii susțin că adolescenții erau în proces de radicalizare și avertizează asupra creșterii fenomenului în rândul tinerilor. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete.

DIICOT a extins urmărirea penală față de cei trei adolescenți, suspectați că au accesat și deținut materiale de propagandă teroristă în 2026. Joi, procurorii au făcut percheziții în patru județe (Constanța, Galați, Alba și Iași) și au ridicat probe.

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DIICOT: „Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România”

Unul dintre suspecți ar fi redactat ghiduri despre ascunderea legăturilor cu organizații teroriste și evitarea suspiciunilor autorităților. Potrivit DIICOT, acesta ar fi folosit articole de pe o platformă de propagandă teroristă. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism avertizează că radicalizarea minorilor este în creștere în România, pe fondul expunerii la propaganda extremistă online. Procurorii cer identificarea timpurie a vulnerabilităților și cooperare între autorități, familie și școală pentru prevenirea fenomenului.

„Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România, îngrijorătoare din perspectiva evitării unui trend accelerat, asemănător celui înregistrat în diferite state vest-europene. Dezvoltarea exponențială a tehnologiei în domeniile IT și comunicații asigură în prezent o interconectare facilă și rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, si intensificarea schimbului de idei și concepții, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste. Tinerii, în special adolescenții, reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane expuse radicalizării. Independenți, exploratori, expuși unui mediu incontrolabil, precum cel virtual, în căutarea unor idealuri si a unor figuri cu care să se identifice, tinerii pot deveni susceptibili la radicalizare si la propaganda organizațiilor extremiste/teroriste, fiind atrași cu ușurință în procese de radicalizare, fără a realiza de fapt ce se întâmplă. Adolescenții și tinerii pot fi victime ale radicalizării, dacă nu sunt ghidați constant de un sistem solid de valori familiale, civice și culturale și dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit. Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităților la propaganda extremista, inclusiv in mediul online, dezvoltarea gândirii critice și conștientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale. În acest sens, cooperarea intre instituțiile cu responsabilități în domeniu, familie si școală este esențială pentru identificarea situațiilor de risc și adoptarea unor masuri adecvate de prevenire. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, DIICOT

Sursă video: Poliția Română