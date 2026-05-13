Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei"

Olga Borșcevschi
Soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Olena, a avut o întâlnire cu partenera de viață a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru. Ea a mulţumit României şi românilor pentru ajutorul pe care l-au acordat Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Olena Zelenska a mai transmis că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la Kiev.

Soția președintelui Ucrainei a anunțat, după întâlnirea avută la București cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, că România va deveni a 27-a țară care se alătură Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene.

Olena Zelenska a precizat că aceasta este a doua întâlnire cu Mirabela Grădinaru, după cea din luna martie de la Washington.

„Ne-am întâlnit cu prima-doamnă a României, Mirabela Grădinaru, în martie, în marja summitului Shaping the Future Together, organizat de Melania Trump, la Washington. Astăzi mă bucur să mă reîntâlnesc cu colega mea română deja la București”, a scris Olena Zelenska pe Facebook.

„Sunt recunoscătoare acestei țări și poporului român ”

Ea a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse.

„Sunt recunoscătoare acestei țări și poporului român pentru sprijinul constant acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. O direcție separată este ajutorul umanitar”, a transmis soția liderului ucrainean.

De asemenea, Olena Zelenska a menționat că România a oferit sisteme de purificare a apei după distrugerea barajului de la Kahovka și a contribuit la proiecte educaționale prin Olena Zelenska Foundation.

„România, de exemplu, a ajutat cu purificatoare de apă după ce rușii au aruncat în aer rezervorul Kahovka, s-a alăturat inițiativei Warmth for Ukraine și a contribuit la fundația mea în cadrul proiectului de dotare a elevilor cu dispozitive pentru învățământ la distanță. Mulțumesc, România!”, a adăugat aceasta.

Olena Zelenska a relatat şi că România susţine limba şi cultura ucraineană şi dorinţa de a le face cunoscute în lume.

„Bucureştiul este una dintre cele 119 locaţii din 59 de ţări în care funcţionează deja ghiduri audio în limba ucraineană, în cadrul proiectului nostru de ucrainizare a principalelor monumente şi obiective culturale ale lumii. Un astfel de ghid este disponibil şi la Muzeul «Grigore Antipa», considerat unul dintre cele mai frumoase cinci muzee de istorie naturală din Europa. Din 2022 şi până în prezent, accesul ucrainenilor în acest muzeu este gratuit”, a precizat Zelenska.

Raftul de carte ucraineană

Potrivit acesteia, datorită proiectului „Raftul de carte ucraineană”, mai multe astfel de rafturi funcţionează deja în bibliotecile din ţară.

De asemenea, în cursul vizitei la București, vor fi semnate memorandumuri cu universități din București, Cluj-Napoca și Suceava.

„Astăzi România va deveni a 27-a țară ale cărei universități se alătură Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene”, a adăugat Olena Zelenska.

Totodată, aceasta a anunțat că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne, organizat în Ucraina.

