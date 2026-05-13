Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”

Președintele României, Nicușor Dan, susține declarații de presă comune, miercuri, la Palatul Cotroceni, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la finalul Summitului B9.

Nicușor Dan a declarat că „statele din formatul B9, din zona nordică, au o preocupare comună: Rusia”. „Pozițiile noastre trebuie compatibilizate în discuții precum cea de azi. A apărut discuția ca această compatibilitate să fie formalizată într-un format mai extins decât acesta”, a spus șeful statului.

„În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare. În declarație vorbim despre Ucraina și despre sprijinul pe care țările noastre continuă să îl ofere Ucrainei”, a spus președintele României.

Președintele a explicat că statele participante și-au reafirmat angajamentele privind creșterea cheltuielilor militare și dezvoltarea capabilităților de apărare.

„Deciziile, în linii mari, sunt respectarea angajamentelor privind suplimentarea cheltuielilor militare, transformarea banilor în capabilități, astfel încât să facă Alianța mai bine pregătită pentru amenințări, și echilibrarea, în interiorul Alianței, a contribuțiilor între țările europene și SUA. Sintagma 3.0 comprimă această voință comună a țărilor care au participat la întâlnirea de azi”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „România își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO și că anul acesta alocă 2,5% din PIB pentru apărare”

„Am trecut în revistă pe unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat la summitul NATO de la Haga din 2025 și progresăm. Suntem cu toții serioși și ne ținem de cuvânt. Din partea României, anul acesta suntem la cheltuieli militare de 2,5% din PIB, iar 40% din acei 2,5% se duc pe echipamente noi”, a subliniat președintele României.

Președintele României a declarat că Republica Moldova rămâne una dintre principalele preocupări pentru statele de pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Din partea noastră, am vorbit despre Moldova, stat de pe Flancul Estic amenințat, aflat într-un proces de război hibrid cu Rusia. Important este să ajutăm Moldova pentru a ține piept acestei agresiuni”, a adăugat el.

Nicușor Dan a vorbit și despre îngrijorările românilor legate de dronele care ajung în apropierea granițelor țării și a precizat că subiectul a fost discutat cu secretarul general al NATO.

Mark Rutte: „Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat, miercuri, la Bucureşti, că Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO, iar statele Alianţei trebuie să se apere. Nu putem să lăsăm garda jos

„Vom sta împreună şi ne vom apăra împotriva oricărei ameninţări. Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO şi continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO”, a spus, miercuri, la Bucureşti, după Summitul B9, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„5% din PIB pentru apărare”

Potrivit șefului NATO, armata trebuie să aibă resursele necesare şi trebuie să cheltuiască mai mult, astfel încât toate ţările să aibă posibilitatea de a se apăra.

„Trebuie să facem mai mult, având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile și resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult. Salutăm investițiile militare din Polonia, România și ale celorlalți aliați”, a spus secretarul general al NATO.

Mark Rutte a reamintit că, la summitul NATO de la Haga din 2025, aliații au convenit să aloce 5% din PIB pentru apărare și a precizat că următoarea reuniune va pune accent pe dezvoltarea capabilităților militare și a industriei de apărare.

„La summitul NATO de la Haga de anul trecut am convenit să acordăm 5% din PIB apărării. Banii sunt cruciali. Însă la Ankara vom vorbi despre capabilități și vom susține semnificativ industria de apărare”, a adăugat Rutte.

Karol Nawrocki: „Nu există NATO fără SUA”

Președintele Poloniei a transmis că securitatea Europei depinde de unitatea transatlantică, avertizând totodată că orice încercare de slăbire a relației dintre Europa și Washington „servește interesele Rusiei”.

„În timpul discuţiei noastre am confirmat şi că va apărea frecvent în discuţiile noastre cuvântul Rusia şi aşa a şi fost. Nu e surprinzător, pentru că este şi va rămâne cea mai serioasă ameninţare pe termen lung, de altfel, la adresa ţărilor NATO. Agresiunea împotriva Ucrainei nu este un conflict separat, este o provocare directă faţă de întreaga arhitectură de securitate euro-atlantică. Este foarte limpede acest lucru. Kremlinul vrea să reconstruiască sferele sale de influenţă, vrea să strice coeziunea NATO, vrea să submineze suveranitatea şi democraţia ţărilor din regiunea noastră”, a afirmat Karol Nawrocki.

El a adăugat că nu există NATO fără SUA.

„Toată lumea este conştientă de importanţa relaţiei transatlantice. Toată lumea este de acord că nu există NATO fără SUA. Acest lucru se reflectă nu numai în statistici, ci şi în potenţial militar, în potenţialul financiar cel al Statelor Unite, potenţialul de informaţii, un lucru evidenţiat practic toate declaraţiile de astăzi. Avem nevoie clar de o relaţie transatlantică puternică”, a mai transmis preşedintele Poloniei.