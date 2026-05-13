Prima pagină » Actualitate » Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena

Olga Borșcevschi
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe soţia preşedintelui Volodimir Zelenski, Olena.

Potrivit programului anunțat de Administraţia Prezidenţială, întâlnirea a avut loc la ora 15.00.

„Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a postat Volodimir Zelenski, pe rețelele de socializare, la aterizarea în România.

Nu este prima dată când soțiile președinților se întâlnesc. Pe 25 martie, cele două au participat împreună la summitul „Pregătind viitorul împreună”, la Casa Albă. Reuniunea, care avea ca temă educația digitală a copiilor, a fost organizată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Atunci, Administrația Prezidențială a publicat o fotografie în care Mirabela Grădinaru apărea alături de Olena Zelenska și Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron.

Mirabela Grădinarul, Brigitte Macron și Olena Zelenska în SUA. Foto: Administrația Prezidențială

AUTORUL RECOMANDĂ:

Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
REACȚIE Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
19:02
Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
UTILE Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
18:28
Mai hrănitor decât somonul și cu mai puțin mercur decât tonul: Peștele ideal de consumat zilnic pentru a-ți proteja inima și creierul
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
CONTROVERSĂ Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
18:58
Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității
INEDIT Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
18:42
Primele familii de același sex cer statului român transcrierea certificatelor de căsătorie. Renate Weber cere modificarea Codul Civil
EXCLUSIV Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
18:31
Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră
VIDEO De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați
17:55
De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați

Cele mai noi

Trimite acest link pe