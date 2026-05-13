Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe soţia preşedintelui Volodimir Zelenski, Olena.

Potrivit programului anunțat de Administraţia Prezidenţială, întâlnirea a avut loc la ora 15.00.

„Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a postat Volodimir Zelenski, pe rețelele de socializare, la aterizarea în România.

Nu este prima dată când soțiile președinților se întâlnesc. Pe 25 martie, cele două au participat împreună la summitul „Pregătind viitorul împreună”, la Casa Albă. Reuniunea, care avea ca temă educația digitală a copiilor, a fost organizată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Atunci, Administrația Prezidențială a publicat o fotografie în care Mirabela Grădinaru apărea alături de Olena Zelenska și Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron.

