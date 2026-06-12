Miruță, după votul USR împotriva Guvernului Tomac: „România are nevoie de o echipă care să țină lumina aprinsă”

Radu Miruță a reacționat după ce USR a anunțat că nu va vota Guvernul Tomac. Ministrul interimar al Apărării a transmis că România trece printr-un moment prea complicat pentru a fi condusă de mininștri independenți, iar un guvern tehnocrat nu reprezintă o soluție reală.

Miruță a explicat profilul pe care trebuie să îl aibă viitorul cabinet de miniștri.

„România nu are nevoie doar de nume pentru un guvern, ci de o echipă care să țină lumina aprinsă, să își asume reforme și care să se uite clar către Vest. Iar în momentele complicate este nevoie de decizie pentru care să existe la pachet responsabilitate politică în fața alegătorului,” a transmis Miruță pe Facebook.

PNL și USR nu votează Guvernul Tomac

Reacția lui Miruță vine după ce Comitetul Politic al USR a decis astăzi, cu o majoritate de peste 90%, să blocheze în Parlament echipa propusă de premierul desemnat Eugen Tomac.

Ieri, și Partidul Național Liberal a decis, în unanimitate, că nu va susține Guvernul Eugen Tomac. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre motivele pentru care partidul său a luat această decizie.