Comitetul Politic al USR a decis că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Decizia vine la o zi după ce și PNL a votat împotriva unui guvern tehnocrat condus de propunerea președintelui Nicușor Dan.

„USR a anunțat că va avea discuții deschise cu premierul desemnat, Eugen Tomac. Astăzi, după o săptămână de discuții cu Eugen Tomac și cu cetățenii, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. USR e pregătit să guverneze alături de parteneri de încredere. Trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, inclusiv prin alegeri anticipate, suntem pregătiți și pentru asta,” a declarat Fritz.

Liderul USR a transmis că actuala criză politică poate fi rezolvată doar printr-un guvern politic.

„Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei.”

Fritz a mai spus că formațiunea susține în continuare un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și Minorități.

„De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri.”

PNL a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Eugen Tomac

Ieri, Partidul Național Liberal a decis, în unanimitate, că nu va susține Guvernul Eugen Tomac. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre motivele pentru care partidul său a luat această decizie.

„Din moment ce avem un Guvern fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu va putea continua reformele necesare pentru România. Un Guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire. Un Guvern fără susținere politică și parlamentară e mai slab decât un Guvern minoritar”, a declarat Ilie Bolojan.

Știrea inițială:

Comitetul Politic al USR se reuneşte vineri, de la ora 17.00, în şedinţă online pentru a lua o decizie în privinţa Guvernului Eugen Tomac.

Ulterior, preşedintele Dominic Fritz va transmite live un mesaj, la finalul şedinţei, după cum a anunţat Biroul de Presă al partidului.

Joi, partenerii de coaliţie, PNL, au decis în unanimitatea să nu voteze lista de miniştrii şi pe premierul Eugen Tomac.

Potrivit acestora, în plenul de luni vor alege între două variante: vor ieşi din sală sau „prezent, nu votez”.