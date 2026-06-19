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Monica Macovei, reacție din tenebrele trecutului la scandalul politic. Ce spune arhitecta „spectacolului cătușelor” despre Bolojan și Veștea

Monica Macovei, reacție din tenebrele trecutului la scandalul politic. Ce spune arhitecta „spectacolului cătușelor” despre Bolojan și Veștea
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Monica Macovei, fost ministru al Justiției în perioada 2004-2007, face referire la situația primarului Ciprian Ciucu, care a fost chemat la DNA și plasat sub control judiciar, dar și la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, de a respinge recursul formulat de primarul Timișoarei Dominic Fritz împotriva Agenției Naționale de Integritate.

Monica Macovei: ”Deciziile politice ale partidelor nu sunt in competenta judecatorilor”

În același mesaj, fostul ministru critică și hotărâri ale Tribunalului Ilfov, pe care le consideră fără competență legală, susținând că acestea ar fi vizat blocarea unor decizii interne ale PNL, inclusiv legate de organizarea congresului partidului.

Monica Macovei afirmă, de asemenea, că anumite evoluții politice și judiciare ar face parte dintr-un context mai amplu de „presiuni” asupra partidelor de opoziție.

”Joia mizerabila si un Blitzkrieg

Ciprian Ciucu, sustinator al domnului Bolojan este chemat la DNA si pus sub control judiciar, ICCJ condusa de Savonea respinge recursul lui Dominic Fritz impotriva ANI, iar Tribunalul Ilfov anuleaza decizii interne ale PNL fara nicio competenta si nicio baza legala cu intentia de a impiedica congresul PNL si excluderea uselistilor. Deciziile politice ale partidelor nu sunt in competenta judecatorilor.
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile

Monica Macovei, fostul ministru al Justiției

De asemenea, Macovei spune că nu crede că Nicușor Dan ar fi străin de evoluțiile recente din spațiul politic, sugerând că unele decizii și evenimente ar fi fost „planificate” cu scopul de a afecta partidele PNL și USR.
”Nu cred că presedintele Dan si aripa pesedista din PNL sunt straini de mizeriile de ieri, ba chiar cred că le-au planificat cu intentia de a lovi si rupe PNL si USR.
Nicusor Dan nu avea cum sa il cunoasca pe Vestea, eu cred ca
l-a preluat via Predoiu. De la PSD ne asteptam la orice mizerie dupa 3 mineriade, Colectiv, grenade si gaze in 10 august 2018.
PESEDAN tocmai ne-a spus ca Guvernul « nu trebuia sa cada » si ca « oamenii apreciaza ce a facut Vestea ». Incredibil !”, a scris Monica Macovei pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, propulsat în viața publică și politică de Monica Macovei. Cum s-a produs ruptura

Este de notorietate relația dintre fostul ministru al Justiției și europarlamentar, Monica Macovei, și actualul edil al Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta din urmă a fost propulsat în viața publică și politică de Macovei, până într-un moment când discipolul și-a trădat mentorul.
Parteneriatul strâns s-a transformat într-o ruptură publică, în primăvara anului 2016, când Ciprian Ciucu a părăsit formațiunea politică M10, fondată de Monica Macovei, pentru a sări în barca Partidului Național Liberal. În februarie 2016, partidul M10, condus de Monica Macovei, l-a lansat și l-a susținut oficial pe Ciprian Ciucu drept candidat independent la Primăria Capitalei.

Ruptura s-a produs în aprilie 2016, când M10 i-a retras sprijinul lui Ciucu, acuzându-l că a negociat în secret cu PNL pentru a obține un loc eligibil pe listele parlamentare.

Monica Macovei a reacționat și a spus că este dezamăgită de gestul lui Ciprian Ciucu, mai ales că acesta din urmă criticase de mai multe ori PNL.

  • Dincolo de cariera politică, fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a fost condamnată definitiv, în decembrie 2024, la șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a rănit un motociclist. Procesul a durat aproape doi ani, timp în care Macovei a insistat să fie declarată nevinovată.
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