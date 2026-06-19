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Nici protestele pentru justiție nu mai sunt ce au fost. Doar câteva sute de persoane au protestat în Piața Victoriei

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
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Protestul pentru justiție s-a încheiat. Doar câteva sute de persoane au participat. Mai multe organizații civice au organizat mișcarea în Piața Victoriei. Deși era programat în intervalul 19:00-23:00, protestul s-a încheiat mai devreme din cauza numărului mic de persoane prezente. Asociațiile au acuzat că justiția acționează selectiv și că politicienii pun presiune pe statul de drept.

UPDATE 22:22: Protestul pentru justiție s-a încheiat. Doar câteva sute de persoane s-au strâns în această seară în Piața Victoriei.

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UPDATE 22:00: Aproximativ 50 de persoane mai sunt prezente în Piața Victoriei. Protestul pare să se încheie înainte de ora 23:00, așa cum anunțaseră inițial.

UPDATE 21:30: Aproape jumătate dintre participanții la protest au plecat.

„Nicușor, șarpe trădător”

Unul dintre protestatari a venit cu o pancartă pe care scrie „Nicușor, șarpe trădător”.

UPDATE 20:00: Mai puțin de 500 de persoane până la această oră.

UPDATE 19:30: În jur de 200 de persoane s-au alăturat protestului.

UPDATE 19:00: Primele persoane au ajuns deja în Piața Victoriei. Potrivit surselor de la fața locului, momentan sunt aproximativ 50 oameni, alături de jandarmi și jurnaliști.

Mai multe organizații civice protestează în Piața Victoriei între orele 19:00 și 23:00. Asociațiile acuză că justiția acționează selectiv și că politicienii pun presiune pe statul de drept.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, se arată în postarea evenimentului.

La protest participă grupurile civice Corupția Ucide, Rezistența, Inițiativa România și Asociația MEA.

Forțele de ordine sunt la fața locului

Jandarmeria Capitalei a transmis că va dispune toate măsurile necesare pentru a asigura ordinea și siguranța publică.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, este mesajul autorităţilor către protestatari.

Zi tensionată pe plan politic

Nemulțumirile au apărut după evenimentele tensionate de ieri. Primarul Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA, liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul privind conflictul de interese, iar Tribunalul Ilfov a blocat pedepsele pentru parlamentarii PNL care vor să voteze Guvernul Veștea.

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