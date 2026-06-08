Nicușor Dan, după întâlnirea cu „Prietenii Competitivității”: „Să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive”

Președintele Nicușor Dan, a participat luni, la reuniunea statelor din grupul „Prietenii Competitivității”. Șeful statului a transmis că tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia.
„Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor și asupra prețurilor la energie”, a scris președintele României într-o postare pe Facebook.
Potrivit președintelui, România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale și energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a țării și a Europei.
„România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei. De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a mai transmis şeful statului.
În finalul mesajului, Nicuşor Dan a adăugat că „ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE”.
„Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunăstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperă înseamnă o Românie prosperă”.
RECOMANDAREA AUTORULUI: