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Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța

Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța
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Președintele Nicușor Dan a explicat, sâmbătă, că este greu de identificat traseul pe care a intrat drona în port. Radarele convenționale de care dispune România nu pot detecta perfect semnalul dronelor de mici dimensiuni: „Drona este mică și nu poți să o vezi cu radarul mare. Ne adaptăm la o tehnologie nouă”.

„Tocmai faptul că este mică și nu poți să o vezi cu radarul omare este motivul pentru care nu poți să vezi la distanță mare traiectoria pe care ea a avut-o în timp”, explică Președintele.

Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, asta e principala întrebare, un răspuns vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile în urma culegerii altor tipuri de informații, promite Nicușor Dan.

Postarea integrală a Administrației Prezidențiale aici

Este o tehnologie nouă

Cât este de pregătită România pentru tipul acesta de evenimente? Este o tehnologie nouă, dezvoltată în contextul acestui război. Așa cum suntem într-o situație similiară cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o.

România este în cursul unui program de înzestrare, suntem în cursul unui proces pe partea navală chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România. Suntem într-un proces de adaptare față de o tehnologie nouă”, afirmă Nicușor Dan..

Radarele României sunt pentru obiecte mari

Tehnologia pe care noi o folosim, radare și celelalte, sunt pentru obiecte mai mari pentru care semnalul e mai puternic. Dronele aeriene si navale radarele normale nu le văd, tocmai de aceea nu putem să spunem care este traiectoria pe care a venit.

Sunt multe categorii de echipamente care permit detectarea, dar radarele cu care eram obișnuiți și care detectează perfect nu sunt adaptate pentru drone si atunci îți trebuie și alte echipamente.

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