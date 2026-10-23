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Nicușor Dan somează Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale SUA și Europa și să accepte armistițiul în Ucraina

Flavius Niculescu
Nicușor Dan somează Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale SUA și Europa și să accepte armistițiul în Ucraina
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Președintele României, Nicușor Dan, a postat vineri, 23 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj dedicat, în special, Kremlinului, căruia îi transmite să „ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei și să accepte propunerile de armistițiu”. Reacția președintelui vine la scurt timp după ce o navă aflată la 13 mile marine – adică 24 de kilometri – de Portul Constanța a fost lovită de o dronă, iar o persoană aflată la bord și-a pierdut viața. Nicușor Dan a mai transmis că atacul reprezintă un nou exemplu al agresiunii rusești.

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„Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”

„În dimineața aceasta nava Khoryv, sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea apelor terioriale ale României. Din păcate, un marinar a decedat și alți trei sunt în continuare căutați. Îi felicit pe salvatorii din Ministerul Afacerilor Interne, fără a căror intervenție numărul victimelor ar fi fost mult mai mare.

Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski | Sursa foto: Mediafax

Una dintre persoanele aflate la bordul navei și-a pierdut viața în urma incidentului

Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au confirmat că, la bordul navei, se aflau 13 persoane, dintre care nouă au fost salvate. Este vorba de 10 cetățeni din Ucraina și de trei cetățeni din Azerbaidjan. Din păcate, unul dintre aceștia și-a pierdut viața.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”, au anunțat reprezentanții ANR, printr-un comunicat de presă.

Mai multe informații despre evenimente aflate în desfășurare sunt disponibile AICI.

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