Nutriționiștii sunt de acord: pâinea congelată este mai sănătoasă, dar majoritatea oamenilor o fac greșit. Cum se procedează, de fapt

Congelarea modifică amidonul, transformându-l într-o fibră benefică care ajută microbiota intestinală, scrie El Economista.

Dacă există un aliment care este consumat mai mult decât aproape oriunde în lume, probabil că este pâinea. Fibrele, vitaminele B, fosforul, magneziul, calciul și potasiul sunt unii dintre cei mai caracteristici nutrienți ai săi.

O practică care a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani este congelarea pâinii înainte de consum, deoarece aceasta oferă mult mai multe beneficii. Numeroși nutriționiști explică pe rețelele de socializare de ce este mai bine să congelați pâinea.

Acest proces modifică structura amidonului prin retrogradare, transformându-l într-un tip de fibră care ajută la menținerea unei microbiote intestinale sănătoase, deoarece nu este complet absorbit.

Reglează nivelul glucozei din sânge

Pe lângă efectele sale pozitive asupra microbiotei intestinale, pâinea ajută și la reglarea nivelului glucozei din sânge, deoarece previne vârfurile de insulină și menține senzația de sațietate pentru mai mult timp. Un lucru interesant despre pâine este că nu poate fi congelată oricum.

În mod ideal, ar trebui pusă la congelator în aceeași zi în care a fost cumpărată, iar dacă este încă caldă, trebuie lăsată să se răcească. Pentru un consum mai ușor, poate fi depozitată în porții individuale, cu condiția să fie ambalată corespunzător pentru a preveni apariția mucegaiului sau alterarea.

În orice caz, este întotdeauna cel mai bine să alegeți pâine integrală și să o combinați cu alimente bune din punct de vedere nutrițional, în special la micul dejun. Uleiul de măsline extravirgin, avocado, humusul, roșiile și șunca Serrano sunt câteva exemple.

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