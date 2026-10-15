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Cum arată acum nava petrolieră lovită de o dronă, lângă Sulina. Mobilizare de urgență a forțelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru salvarea echipajului

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Nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, ar fi fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, miercuri, 14 octombrie. Apoi, o altă navă, vasul Wine Trader, sub pavilionul San Marino, ar fi fost atacată tot în largul Mării Negre. Incendiul izbucnit la bord a fost stins.  Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate pentru gestionarea situației de urgență generată de incidentul produs la bordul navei comerciale, avariată în largul Mării Negre.

Update 15:51. Cinci membri ai echipajului au fost transportați la spital. Unul avea arsuri la scalp, iar altul o ușoară intoxicație cu fum. Autoritățile continuă căutările pentru găsirea celorlalți membri dați dispăruți.

„Cinci membri ai echipajului, transportați la spital. Continuă operațiunile pentru căutarea celorlalte persoane date dispărute.

Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a aterizat la POA Constanța, având la bord cinci membri ai echipajului navei avariate. La bordul aeronavei s-a aflat și o echipă medicală a UPU-SMURD Constanța. Cele cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Potrivit evaluării medicale inițiale, unul dintre aceștia prezenta arsuri la nivelul scalpului, o altă persoană prezenta o ușoară intoxicație cu fum, iar ceilalți trei membri ai echipajului nu prezentau mărci traumatice vizibile.

Persoanele au fost preluate de echipaje SMURD ale ISU Constanța și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pentru acordarea asistenței medicale și transportul la spital.

În paralel, continuă pregătirile pentru operațiunea de căutare și salvare la interior a celorlalți membri ai echipajului navei comerciale, avariate în largul Mării Negre.

În urmă cu puțin timp, un alt elicopter Black Hawk a decolat către nava FIFI, aflată în deplasare către locul evenimentului, pentru preluarea, prin troliere, a echipajului de căutare-salvare aflat la bordul acesteia și transportarea personalului la bordul navei avariate, tot prin troliere. Operațiunea vizează efectuarea căutărilor în interiorul navei, în vederea identificării celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, cu accent pe localizarea eventualelor persoane rănite care nu se aflau pe punte.

Intervenția la bordul navei sub pavilion străin va fi realizată cu respectarea procedurilor aplicabile și în condițiile obținerii acordului necesar pentru accesul echipelor de salvare la bord.

Totodată, Garda de Coastă participă la misiune în continuare cu o navă din cadrul instituției. Șalupa de intervenție care s-a aflat inițial la fața locului a fost nevoită să se retragă la bază din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, având în vedere dimensiunile reduse ale acesteia, care nu îi permit să asigure sprijinul necesar în condițiile actuale.

Personalul implicat în această misiune este special instruit pentru desfășurarea unor astfel de intervenții. Pompierii care încadrează nava FIFI au urmat cursuri de pregătire de specialitate în Marsilia, Franța și Hamburg, Germania.

Prioritatea salvatorilor rămâne identificarea și salvarea celorlalți membri ai echipajului dați dispăruți, cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de condițiile din zona incidentului”, transmite ISU Constanța.

Știre inițială

Opt dintre cele 12 persoane aflate pe navă sunt date dispărute, iar alte patru au fost găsite în siguranță. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare, potrivit unui comunicat al Autorității Navale Române.

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Cum arată acum nava comercială lovită de o dronă, lângă Sulina. Mobilizare de urgență a forțelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru salvarea echipajului

Cum arată acum nava comercială lovită de o dronă, lângă Sulina. Mobilizare de urgență a forțelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru salvarea echipajului. Foto: captură video

„Joi, 15.10.2026, ora 06:58, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava Wine Trader sub pavilion San Marino aflată la 14 mile Marine de Sulina. La ora 07:10 nava Sar Apollo din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. Misiunea este în desfășurare”, au transmis reprezentanții Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

La scurt timp după incidentul de seara trecută, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că ține legătura cu autoritățile competente după ce nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, ar fi fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Vezi AICI.

Cum arată acum nava comercială care ar fi fost lovită de o dronă, lângă Sulina

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a mobilizat elicoptere Black Hawk, ambarcațiuni și echipe medicale pentru salvarea celor patru membri ai echipajului unei nave comerciale avariate în Marea Neagră. Intervenția este îngreunată de valurile foarte mari, care nu permit momentan o operațiune în siguranță.

„Mobilizare de forțe MAI pentru salvarea membrilor echipajului unei nave comerciale.

Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate pentru gestionarea situației de urgență generată de incidentul produs la bordul navei comerciale, avariată în largul Mării Negre. La operațiunea de salvare participă Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, având la bord o echipă medicală, a decolat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Pentru suplimentarea capacității de intervenție, un al doilea elicopter Black Hawk a decolat de la București. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare prin troliere, care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două ambarcațiuni. Nava Fifi a început deplasarea din portul Mangalia către nava afectată, având la bord un medic, doi paramedici și un asistent medical. În același timp, o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea a început deplasarea din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului la bord”, transmit autoritățile.

Cum arată acum nava comercială lovită de o dronă, lângă Sulina. Foto: capturi video.

Poliția de Frontieră monitorizează situația, iar echipele de intervenție așteaptă condiții sigure pentru operațiune.

„În zona incidentului, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. La acest moment, salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari.

Prioritatea echipelor de intervenție este salvarea celor patru membri ai echipajului, în condiții de siguranță atât pentru persoanele aflate la bordul navei comerciale, cât și pentru salvatori. Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului”, transmit autoritățile.

Sursă video: ISU Argeș

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