Oamenii de știință explică: De ce îți este poftă de cartofi prăjiți sau pizza după ce ai băut alcool

Corpul tău tânjește după proteine, dar alimentele sărate ultra-procesate îl păcălesc și te fac să mănânci în exces, scrie El Economista.

Consumul de alcool poate determina oamenii să consume excesiv alimente sărate ultra-procesate, ceea ce poate contribui la un aport caloric excesiv și la creșterea ulterioară în greutate, conform unei noi cercetări realizate de Centrul Charles Perkins de la Universitatea din Sydney (Australia).

Studiul, publicat în revista Obesity Reviews, a dezvăluit că alcoolul poate activa căi biologice care cresc nivelurile hormonului FGF21, care este legat de pofta de proteine ​​și asociat cu o preferință pentru aromele sărate. Atunci când este activat, acest sistem poate redirecționa poftele către alimente sărate, cu aromă umami.

În mod tradițional, organismul asocia aceste arome cu alimente bogate în proteine, cum ar fi carnea. Cu toate acestea, mediile alimentare moderne pot altera aceste indicii senzoriale, iar aromele umami se găsesc acum și în alimentele cu conținut scăzut de proteine.

Studiul a arătat că aceste alimente sărate, ușor accesibile, cu arome artificiale, pot acționa ca „momeli proteice”, păcălind sistemul de foame de proteine ​​al organismului să caute alimente cu gust de proteine, care de fapt nu oferă proteine. Drept urmare, oamenii pot consuma mai multe dintre aceste alimente pentru a-și satisface pofta, ceea ce duce la un aport total mai mare de grăsimi, carbohidrați și energie.

„Mulți oameni vor recunoaște experiența de a bea câteva băuturi și de a avea poftă bruscă de ceva sărat, cum ar fi chipsuri, pizza sau alte alimente sărate. Acum înțelegem mai bine dinamica hormonală care poate duce la consumul excesiv de alimente ultra-procesate”, spune Dr. Amanda Grech, autoarea principală a studiului.

„Pofta pentru o pungă de chipsuri cu o băutură (uneori denumită «efect de aperitiv»), o pizza la sfârșitul unei ieșiri în oraș sau un mic dejun englezesc complet a doua zi dimineață poate fi determinată de modul în care alcoolul modifică reglarea apetitului organismului, în special în ceea ce privește proteinele”, adaugă autorul principal, profesorul David Raubenheimer de la Centrul Charles Perkins.

„Studiul nostru sugerează că, atunci când proteinele alimentare sunt diluate, oamenii compensează mâncând mai mult în general pentru a satisface apetitul crescut pentru proteine ​​indus de alcool”, au continuat cercetătorii. „În acest fel, alcoolul poate contribui la supraalimentare, mai ales atunci când sunt disponibile alimente sărate ultra-procesate, cu conținut scăzut de proteine.”

În ceea ce privește dulciurile, consumul de alcool a avut efectul opus, reducând aportul de alimente zaharoase – un alt efect cunoscut al hormonului FGF21. Cercetătorii spun că aceste descoperiri ajută la explicarea motivului pentru care efectele alcoolului asupra creșterii în greutate par să varieze în funcție de mediul alimentar.

„O descoperire importantă este că alcoolul are efecte diferite asupra aportului total de energie în funcție de mediul alimentar, în special dacă dieta se bazează în principal pe alimente minim procesate sau pe alimente sărate ultra-procesate. Nu este vorba doar despre caloriile din alcool în sine”, subliniază co-autorul, profesorul Stephen Simpson. Pentru a ajuta la controlul acestor pofte, cercetătorii recomandă să aveți la îndemână gustări sățioase făcute din alimente integrale. „Dacă decideți să consumați alcool, merită să fiți atenți la această interacțiune hormonală”, sfătuiește profesorul Raubenheimer. „A avea la îndemână alimente integrale bogate în proteine ​​vă poate ajuta să evitați alimentele ultra-procesate. Gândiți-vă la năut prăjit, somon afumat, mezeluri slabe, creveți sau stridii.” Cercetătorii au analizat datele din Australian National Dietary Survey pentru a examina modelele de consum alimentar în raport cu consumul de alcool.

Ei au descoperit că oamenii au consumat mai multe alimente sărate în zilele în care au băut decât în ​​zilele în care nu au băut. Fiecare băutură alcoolică standard a fost asociată cu un consum mai mare de alimente sărate și un consum mai mic de alimente dulci, iar efectul asupra aportului de energie a fost deosebit de pronunțat în cazul alimentelor ultra-procesate, cu conținut scăzut de proteine.

Deși studiile anterioare au arătat rezultate contradictorii în ceea ce privește relația dintre alcool și creșterea în greutate, autorii susțin că abordarea lor mecanistică ajută la reconcilierea acestor inconsecvențe prin explicarea modului în care contextul alimentar modifică efectele alcoolului, mediat de acțiunea hormonului proteic al foamei FGF21.

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