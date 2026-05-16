Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool

Un nou studiu confirmă faptul că alcoolul provoacă zeci de probleme de sănătate, unele dintre ele reversibile, scrie La Razon.

Consumul de alcool provoacă daune semnificative sănătății, deși o parte din aceste daune pot fi reversibile dacă persoana reduce sau oprește consumul de alcool, potrivit unui studiu realizat de Centrul Canadian pentru Adicții și Sănătate Mintală (CAMH) din Canada, publicat în „Addiction”.

Peste 60 de boli și leziuni sunt 100% atribuibile consumului de alcool: a unsprezecea ediție a Clasificării Internaționale a Bolilor a Organizației Mondiale a Sănătății le enumeră, inclusiv cardiomiopatia alcoolică (boală de inimă), bolile hepatice alcoolice, cum ar fi ciroza, și sindromul alcoolic fetal. Majoritatea acestora sunt o consecință a consumului excesiv de alcool.

Mai multe boli infecțioase sunt parțial atribuite consumului de alcool: studii recente confirmă faptul că alcoolul crește riscul de a contracta boli infecțioase, cum ar fi tuberculoza, pneumonia, HIV/SIDA și alte infecții cu transmitere sexuală. Alcoolul afectează funcția hepatică și slăbește răspunsul imun, făcând oamenii mai susceptibili la infecții.

Multe boli neinfecțioase sunt, de asemenea, parțial atribuibile consumului de alcool. Mai exact, există cinci categorii majore de boli netransmisibile legate de consumul de alcool: cancer (al gurii, faringelui, laringelui, esofagului, colonului, rectului, ficatului, sânului, colului uterin); boli cardiovasculare (hipertensiune arterială, cardiomiopatie, cardiopatie ischemică, fibrilație atrială, accident vascular cerebral); diabet zaharat de tip 2; boli neuropsihiatrice (demență, epilepsie); și boli gastrointestinale (ciroză hepatică, pancreatită).

În plus, multe leziuni sunt atribuite parțial consumului de alcool. Chiar și în cantități mici, alcoolul afectează echilibrul, timpul de reacție și judecata, crescând riscul de leziuni. Riscul de leziuni depinde atât de cantitatea consumată, cât și de factorii contextuali, cum ar fi mediul, activitatea și utilizarea altor substanțe. Alcoolul crește riscul de leziuni cauzate de accidente rutiere, căderi și violență, inclusiv vătămarea altora.

Totuși, o parte din daunele menționate mai sus pot fi inversate prin reducerea sau oprirea consumului de alcool. De exemplu, riscurile pe termen scurt, cum ar fi rănile sau infecțiile cu transmitere sexuală, apar în principal în timpul intoxicației și scad odată cu încetarea consumului de alcool.

Dar, multe boli cronice legate de alcool, cum ar fi ciroza și bolile de inimă, nu sunt complet reversibile. Cu toate acestea, reducerea consumului de alcool poate încetini progresia bolii, chiar dacă unele leziuni persistă. Unele probleme cardiovasculare se ameliorează în câteva zile sau săptămâni de abstinență.

În cazul leziunilor cerebrale cauzate de consumul excesiv de alcool, acestea pot fi recuperate parțial prin abstinența pe termen lung, deși riscuri precum demența pot persista.

„Deși acum știm multe despre efectele alcoolului asupra sănătății, rămâne controversat dacă un consum moderat este benefic pentru inimă. După examinarea atât a studiilor de cohortă, cât și a studiilor de randomizare mendeliană, cu toate avantajele și prejudecățile lor potențiale, concluzionăm că nu există suficiente dovezi pentru a exclude un efect benefic al consumului de alcool asupra cardiopatiei ischemice și a accidentului vascular cerebral ischemic”, spune Dr. Jürgen Rehm, autor principal și cercetător senior la Centrul Canadian pentru Dependență și Sănătate Mintală (CAMH). „Analiza noastră a dovezilor actuale privind efectele alcoolului asupra sănătății ne conduce la o concluzie prudentă, dar clară: alcoolul este o cauză majoră de boli și vătămări, iar efectele negative ale acestuia depășesc orice beneficii potențiale”, adaugă Sinclair Carr, primul autor al studiului.

Autorul recomandă:

Cât de mult alcool înseamnă „prea mult”, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul