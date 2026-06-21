Fostul premier și fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a avut o intervenție sonoră la Congresul Extraordinar al PNL de duminică. Actualmente președinte al formațiunii Forța Dreptei, care va fi absorbită de PNL, Orban a făcut o serie de declarații lacrimogene marcate de revenirea în sânul partidului care l-a consacrat.

Pe un ton exuberant și emoționat totodată, fostul președinte al liberalilor și-a salutat călduros foștii și, de azi, actualii colegi din partidul istoric.

„După 5 ani mă întorc acasă”

Bine v-am găsit, dragi liberali! După 5 ani mă întorc acasă. După 5 ani sunt din nou aici. Încep prin a vă cere iertare pentru unele lucruri mai grele pe care le-am spus în ultimii 5 ani despre conducerea PNL. Și despre deciziile pe care le-am considerat greșite. Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea a fost în PNL. Am avut speranța că PNL va reveni pe drumul drept.

Fostul premier, susținere totală pentru Bolojan și Ciucu

În continuare, fostul premier a subliniat că îl susține fără rezerve pe liderul PNL, Ilie Bolojan, care este singurul înscris la funcția de președinte al partidului.

Noi, liberalii, mulți sau puțini, dar oameni de caracter, am luat decizia strategică de a fi alături de Bolojan încă din momentul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Și am fost alături de Ciprian Ciucu în victoria sa remarcabilă. Vă spun un cuvânt de apreciere și de profundă empatie pentru Ciprian Ciucu. Salut gestul de om de stat pe care l-a avut Ciprian Ciucu de a nu candida la congres. Și o spune Stan Pățitul: cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu.

În finalul discursului său, fostul consilier al lui Nicușor Dan a vorbit pe un ton retoric despre mândria de a fi liberal.