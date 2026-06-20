Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-ar fi depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 și ar urma să facă parte din conducerea partidului, potrivit surselor Gândul.

UPDATE, 13:50 Cine intră în echipa lui Bolojan pentru conducerea PNL

Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru se vor afla pe lista lui Ilie Bolojan pentru candidatura la conducerea PNL, potrivit surselor Gândul.

Pentru funcțiile de vicepreședinți urmează să fie propuși Octavian Oprea, Alexandru Muraru, Horga Gabriela, Florin Roman, Robert Sighiartau, Ionel Bogdan și Raluca Turcan.

UPDATE, 13:00 PNL introduce derogări de vechime pentru funcții de conducere

Modificările la Statutul PNL aprobate în Consiliul Național al partidului redesenează profund modul în care va funcționa formațiunea condusă de Bolojan. Documentul privind modificările statutare arată o schimbare a modului de alegere a conducerii partidului și o procedură disciplinară mai rapidă. De asemenea, prin introducerea unei derogări largi de vechime, conducerea PNL își creează posibilitatea de a numi sau susține în funcții persoane nou-intrate în partid, fară a fi împiedicată de condițiile privind vechimea prevăzute anterior în statut.

BPN, Consiliul Național, Congresul și Congresul Extraordinar pot acorda derogare de vechime pentru candidaturi la orice funcție, la toate nivelurile și în orice structură.

Această derogare se aplică și pentru cooptări și interimate.

Știrea inițială:

Gheorghiu și Pîslaru îl vor susține pe Ilie Bolojan la congresul liberalilor

Cei doi ar urma să susțină moțiunea cu care liderul liberal Ilie Bolojan va candida la Congresul PNL programat sâmbătă, au declarat pentru Gândul surse apropiate partidului.

Mai mult, sursele susțin că, cel mai probabil, Gheorghiu și Pîslaru vor intra direct în conducerea partidului.

Congresul PNL va avea loc duminică

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că, în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00.

Bolojan a anunțat că va candida, la congres, la președinția partidului.

„Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că îşi doresc un PNL puternic, credibil şi respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie ruşine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenţi principiilor noastre şi vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acţiune pentru a-i reprezenta pe cetăţenii care îşi doresc o Românie modernă”, a susţinut Bolojan.

Schimbările propuse în statut ar urma să consolideze autoritatea președintelui și a Biroului Politic Național. Totodată, ar limita pârghiile de influență ale grupării apropiate de Adrian Veștea.