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Ce pregătește PNL înainte de Congresul Extraordinar de duminică. Tensiuni în creștere între liberali, pe fondul retragerii candidaturii lui Veștea

Ce pregătește PNL înainte de Congresul Extraordinar de duminică. Tensiuni în creștere între liberali, pe fondul retragerii candidaturii lui Veștea
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Tensiuni în creștere între liberali, pe fondul retragerii candidaturii lui Veștea la șefia partidului
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Liberalii organizează, sâmbătă, la Romexpo, o şedinţă tehnică înainte de Congresul Extraordinar al partidului de duminică, la care urmează să fie modificat şi Statutul formaţiunii. Congresul vine în contextul unei rupturi din interior, premierul desemnat Adrian Veștea acuzând concentrarea puterii în PNL și susținând că noul statut este făcut special pentru Ilie Bolojan.

UPDATE, 12:13 Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-au depus cererile de înscriere în PNL – surse

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-au depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 București, potrivit surselor Gândul. Mai mult, sursele susțin că, cel mai probabil, Gheorghiu și Pîslaru vor intra direct în conducerea partidului.

Cei doi ar urma să facă parte din echipa care susține moțiunea cu care Ilie Bolojan va candida pentru un nou mandat în fruntea partidului, la congresul programat pentru duminică.

Știrea inițială:

Tot sâmbătă, până la ora 17.00, se pot depune moţiunile de candidatură, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţând deja că va candida pentru şefia partidului. La Congresul Extraordinar de duminică vor participa 2.500 de delegaţi.

Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL și acuză un simulacru democratic

În schimb, Adrian Veştea, care îşi anunţase şi el intenţia de a candida şi solicitase amânarea Congresului, a renunțat la candidatură. Premierul desemnat susţine că nu va gira printr-o candidatură ”acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”. Liberalul din Brașov ia în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a Congresului, pe care îl consideră ”un demers nestatutar şi nelegal”.

Şedinţa are loc la Romexpo, unde va fi organizat şi Congresul, potrivit News.ro. Congresul va dezbate și o eventuală excludere din partid a lui Veştea. Deciziile vor fi luate în Biroul Permanent care va fi ales duminica aceasta.

Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL

Actualul preşedinte, Ilie Bolojan, a anunţat, vineri, că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

Președintele Partidului National Liberal (PNL), Ilie Bolojan ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

”Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că îşi doresc un PNL puternic, credibil şi respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie ruşine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenţi principiilor noastre şi vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acţiune pentru a-i reprezenta pe cetăţenii care îşi doresc o Românie modernă”, a susţinut Bolojan.

Cu o zi înainte, Veştea îşi anunţa candidatura la şefia PNL şi cerea mutarea Congresului PNL pe 28 iunie. El arăta că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest cu preşedintele României. Veştea afirma că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului şi precizează că este convins de faptul că Ilie Bolojan nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornesc cu oportunităţi egale.

Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanţi liberali în Consiliul Naţional Extraordinar. În timp ce 97 de reprezentanţi ai partidului în Consiliul Naţional Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abţinut de la vot.

Liberalii vor vota modificarea Statutului

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului. Acesta prevede:

  • desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la 4 la unul singur.
  • crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid.
  • clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.
Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat – cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri – modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Aripa Veștea a obținut în instanță daune morale de 4 milioane lei

De precizat că aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfovo cerere de suspendare de urgenţă a deciziilor BPN. Decizii prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul. Gruparea a arătat că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă, potrivit unor surse liberale.
Susţinătorii lui Veştea au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului. Prin acesta se solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.
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