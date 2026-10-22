Prima pagină » Actualitate » Lia Olguța Vasilescu avertizează că românii nu-și mai pot plăti impozitele. Ce spune despre reforma impozitării proprietăților, asumată prin PNRR

Lia Olguța Vasilescu avertizează că românii nu-și mai pot plăti impozitele. Ce spune despre reforma impozitării proprietăților, asumată prin PNRR

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lia Olguța Vasilescu a susținut că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu poate fi aplicată în 2027, din cauza întârzierilor cu sistemul informatic. Primarul Craiovei a avertizat că majorările fiscale au adus doar 5 milioane de lei în plus la buget și că tot mai mulți contribuabili nu își pot plăti taxele.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că aplicația E-proprietate este un jalon în PNRR, cu termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă va fi gata la timp, sistemul nu va putea fi folosit pentru calcularea impozitelor pe 2027. Motivul este legat de faptul că acestea trebuie să fie aprobate de consiliile locale până la finalul anului 2026.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Lia Olguța Vasilescu. Sursă foto: Mediafax Foto.

„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027, și o să vă spun pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea.

Aplicația este jalon în PNRR, deci nu e o invenție a actualului guvern, și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026. Deja foarte multe localități din România au pus în dezbatere publică taxele pentru 2027”, a declarat primarul Craiovei.

La Craiova, proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027 va fi publicat pe 26 octombrie. Apoi, va fi supus aprobării în luna noiembrie. Lia Olguța Vasilescu a spus că, odată aprobate, taxele nu vor mai putea fi modificate după 1 ianuarie 2027, indiferent dacă aplicația E-proprietate va fi gata.

Primarul Craiovei a afirmat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu este o inițiativă a Guvernului Niculescu. Potrivit primarului, măsura a fost inclusă în programul pentru aderarea la OCDE și în jaloanele PNRR stabilite în timpul guvernelor conduse de Cristian Ghinea și Florin Cîțu.

Lia Olguța Vasilescu: „Cadrul legal exista dinainte de învestirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”

Lia Olguța Vasilescu a amintit că, în 2022, Guvernul Nicolae Ciucă a introdus calcularea impozitelor pe baza grilelor notariale, însă aplicarea măsurii a fost amânată în mod repetat. Ulterior, Legea 239/2025 a eliminat această metodă și a prevăzut dezvoltarea sistemului RO e-Proprietate.

„Și dacă vreți, vă fac un scurt istoric, ca să vedeți că nu guvernul Niculescu a inventat acest regim de taxare. A fost în programul pentru OCDE. Apare prima dată între jaloanele PNRR care au fost gândite de domnii Ghinea și Cîțu și trimise la Comisia Europeană fără aprobarea Parlamentului României, cum știți foarte bine.

Sistemul nu s-a aplicat, fiindcă autoritățile locale erau în imposibilitatea de a face calculele. Guvernul Bolojan a abrogat aceste prevederi prin Legea 239 din 2025, după ce termenul de intrare în vigoare fusese prorogat succesiv. Și după ce ANEVAR a avertizat că studiile de piață ale notarilor nu sunt unitare și omogene. Deci, ca să mă întorc la concluzie: cadrul legal exista dinainte de învestirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”, a mai spus primarul Craiovei.

Declarațiile primarului Craiovei vin după ce Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe 19 octombrie că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Reforma a fost amânată din cauza problemelor tehnice și a modificării jalonului PNRR. Alte taxe locale ar putea fi schimbate, în funcție de legislație și de deciziile autorităților locale.

Primarul Craiovei avertizează că românii nu-și mai pot plăti impozitele

Lia Olguța Vasilescu susține că majorarea taxelor locale a redus numărul contribuabililor care își permit să le plătească. La Craiova, veniturile suplimentare au fost de doar 5 milioane de lei. Pe de altă parte, estimările depășeau 250 de milioane. Primarul avertizează că impozitele mărite sunt greu de suportat pentru pensionarii cu venituri mici.

Ea a mai criticat negocierile privind PNRR, despre care spune că nu au ținut cont suficient de impactul social al reformelor fiscale. Primarul Craiovei a dat ca exemplu plafonarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4% din PIB și a afirmat că angajamentele asumate au dus la taxe prea mari pentru populație.

„Din păcate s-a negociat prost. S-a negociat prost PNRR-ul, și nu numai aici, în foarte multe situații. Aduceți-vă aminte cum băgaseră pensiile la 9,4% din PIB, ca să nu se mai poată actualiza cu rata inflației măcar timp de 50 de ani”, a declarat primarul.

Aceasta a admis că scutirea de impozit pentru prima locuință ar putea fi analizată, având în atenție exemplul Italiei. Primarul Craiovei a avertizat însă că statul ar trebui să compenseze pierderile de venituri ale administrațiilor locale.

Edilul a acuzat că administrațiile locale au pierdut 3 miliarde de lei, bani transferați la bugetul de stat. Primarul a precizat că 10 milioane de euro au fost luați din bugetul Craiovei, iar jumătate din suma totală ar fi ajuns la Primăria Capitalei.

„Sunt multe idei, dar cred că, nu numai că nu s-a întâmplat anul acesta, dar bugetele locale au fost jefuite. Am mai spus lucrul acesta. De exemplu, de la Craiova s-au luat 10 milioane de euro din buget, care au ajuns la bugetul statului.

În total, de la administrația publică locală s-au luat 3 miliarde de lei. Dacă ne gândim că un miliard și jumătate a fost direcționat apoi către Primăria Bucureștiului, chiar nu este în regulă să iei de la amărâtul dintr-o comună, care nu are să-și plătească iluminatul stradal, ca să dai la cea mai bogată primărie din România. Chiar nu e ok”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu, arată Stiripesurse.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto

Comentarii 2
  • Constantin Enescu

    Tută, tu chiar ne iei de proști pe toți?

  • Alec Alec

    NATIONALIZARE MASCATA PRIN INVENTIA DROBULUI DE SARE „RISC SEISMIC”, PRIN CARE NICI UN IMOBIL, CHIAR SI ACUM CONSTRUIT NU POATE FI SCUTIT DE EVALUAREA DE RISC SEISMIC !!! Sunt 4 clase de risc seismic, prin care securicii mafioti din imobiliare, incearca sa forteze „reglementarea” PRETULUI de vanzare a proprietatilor valoroase. Fie prin marirea ABERANTA a impozitelor – DE CE?- prin pretul de vanzare pe piata (wtf ???), fie prin suprataxare, supraimpozitare, pentru ca ROMANII SA PIARDA DREPTUL DE PROPRIETATE, ADICA SUVERANITATEA INDIVIDUALA! FARA SUVERANITATE INDIVIDUALA NU MAI EXISTA NICI SUVERANITATE STATALA !!! ROMANIA TREZESTE-TE!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe