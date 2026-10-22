Lia Olguța Vasilescu avertizează că românii nu-și mai pot plăti impozitele. Ce spune despre reforma impozitării proprietăților, asumată prin PNRR

Lia Olguța Vasilescu a susținut că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu poate fi aplicată în 2027, din cauza întârzierilor cu sistemul informatic. Primarul Craiovei a avertizat că majorările fiscale au adus doar 5 milioane de lei în plus la buget și că tot mai mulți contribuabili nu își pot plăti taxele.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că aplicația E-proprietate este un jalon în PNRR, cu termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă va fi gata la timp, sistemul nu va putea fi folosit pentru calcularea impozitelor pe 2027. Motivul este legat de faptul că acestea trebuie să fie aprobate de consiliile locale până la finalul anului 2026.

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„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027, și o să vă spun pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea. Aplicația este jalon în PNRR, deci nu e o invenție a actualului guvern, și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026. Deja foarte multe localități din România au pus în dezbatere publică taxele pentru 2027”, a declarat primarul Craiovei.

La Craiova, proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027 va fi publicat pe 26 octombrie. Apoi, va fi supus aprobării în luna noiembrie. Lia Olguța Vasilescu a spus că, odată aprobate, taxele nu vor mai putea fi modificate după 1 ianuarie 2027, indiferent dacă aplicația E-proprietate va fi gata.

Primarul Craiovei a afirmat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu este o inițiativă a Guvernului Niculescu. Potrivit primarului, măsura a fost inclusă în programul pentru aderarea la OCDE și în jaloanele PNRR stabilite în timpul guvernelor conduse de Cristian Ghinea și Florin Cîțu.

Lia Olguța Vasilescu: „Cadrul legal exista dinainte de învestirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”

Lia Olguța Vasilescu a amintit că, în 2022, Guvernul Nicolae Ciucă a introdus calcularea impozitelor pe baza grilelor notariale, însă aplicarea măsurii a fost amânată în mod repetat. Ulterior, Legea 239/2025 a eliminat această metodă și a prevăzut dezvoltarea sistemului RO e-Proprietate.

„Și dacă vreți, vă fac un scurt istoric, ca să vedeți că nu guvernul Niculescu a inventat acest regim de taxare. A fost în programul pentru OCDE. Apare prima dată între jaloanele PNRR care au fost gândite de domnii Ghinea și Cîțu și trimise la Comisia Europeană fără aprobarea Parlamentului României, cum știți foarte bine. Sistemul nu s-a aplicat, fiindcă autoritățile locale erau în imposibilitatea de a face calculele. Guvernul Bolojan a abrogat aceste prevederi prin Legea 239 din 2025, după ce termenul de intrare în vigoare fusese prorogat succesiv. Și după ce ANEVAR a avertizat că studiile de piață ale notarilor nu sunt unitare și omogene. Deci, ca să mă întorc la concluzie: cadrul legal exista dinainte de învestirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”, a mai spus primarul Craiovei.

Declarațiile primarului Craiovei vin după ce Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe 19 octombrie că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Reforma a fost amânată din cauza problemelor tehnice și a modificării jalonului PNRR. Alte taxe locale ar putea fi schimbate, în funcție de legislație și de deciziile autorităților locale.

Primarul Craiovei avertizează că românii nu-și mai pot plăti impozitele

Lia Olguța Vasilescu susține că majorarea taxelor locale a redus numărul contribuabililor care își permit să le plătească. La Craiova, veniturile suplimentare au fost de doar 5 milioane de lei. Pe de altă parte, estimările depășeau 250 de milioane. Primarul avertizează că impozitele mărite sunt greu de suportat pentru pensionarii cu venituri mici.

Ea a mai criticat negocierile privind PNRR, despre care spune că nu au ținut cont suficient de impactul social al reformelor fiscale. Primarul Craiovei a dat ca exemplu plafonarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4% din PIB și a afirmat că angajamentele asumate au dus la taxe prea mari pentru populație.

„Din păcate s-a negociat prost. S-a negociat prost PNRR-ul, și nu numai aici, în foarte multe situații. Aduceți-vă aminte cum băgaseră pensiile la 9,4% din PIB, ca să nu se mai poată actualiza cu rata inflației măcar timp de 50 de ani”, a declarat primarul.

Aceasta a admis că scutirea de impozit pentru prima locuință ar putea fi analizată, având în atenție exemplul Italiei. Primarul Craiovei a avertizat însă că statul ar trebui să compenseze pierderile de venituri ale administrațiilor locale.

Edilul a acuzat că administrațiile locale au pierdut 3 miliarde de lei, bani transferați la bugetul de stat. Primarul a precizat că 10 milioane de euro au fost luați din bugetul Craiovei, iar jumătate din suma totală ar fi ajuns la Primăria Capitalei.

„Sunt multe idei, dar cred că, nu numai că nu s-a întâmplat anul acesta, dar bugetele locale au fost jefuite. Am mai spus lucrul acesta. De exemplu, de la Craiova s-au luat 10 milioane de euro din buget, care au ajuns la bugetul statului.

În total, de la administrația publică locală s-au luat 3 miliarde de lei. Dacă ne gândim că un miliard și jumătate a fost direcționat apoi către Primăria Bucureștiului, chiar nu este în regulă să iei de la amărâtul dintr-o comună, care nu are să-și plătească iluminatul stradal, ca să dai la cea mai bogată primărie din România. Chiar nu e ok”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu, arată Stiripesurse.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto