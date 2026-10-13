Lia Olguța Vasilescu le răspunde celor care au acuzat-o că a „fugit de presă” în ziua în care Grindeanu a anunțat poziția PSD față de susținerea guvernului Niculescu

Lia Olguța Vasilescu le răspunde celor care au acuzat-o că a „fugit de presă” în ziua în care Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a anunțat poziția PSD față de susținerea guvernului Niculescu.

Lia Olguța Vasilescu a explicat de ce nu a făcut declarații presei luni, când se afla în București. Primarul Craiovei spune că trebuia să ajungă în trei ore la Primărie pentru a primi o delegație străină și avea nevoie să se schimbe, în prealabil, într-o ținută oficială. Ea a precizat că a anunțat că nu va face declarații, deoarece Sorin Grindeanu susținea deja o conferință de presă în care prezenta poziția PSD față de susținerea Guvernului Niculescu.

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„Mă distrez să aflu că am «fugit de presă» luni. Mă știți vreo panicoasă? Am fugit, dar pentru că eu în trei ore trebuia să primesc o delegație străină la Primăria Craiova și să mă și schimb, în prealabil, într-o ținută oficială. Și eram în București. Cât despre presă, am anunțat de pe scări că nu fac declarații, din moment ce președintele PSD Sorin Grindeanu tocmai intra în conferință de presă ca să anunțe poziția partidului. Aș fi putut spune eu ceva în plus?

Dar cel mai mult mi-a plăcut de cei care se întrebau de ce mi-am pus gluga în cap. Aveam ceva «de ascuns»? Păi dacă ploua… Credeți că eram mai «transparentă» dacă mă udam în cap?🤣 Zeci de știri despre asta, plus «influenceri» USR care își fac imagine băgându-se în seamă singuri… 🤦‍Doamne ferește!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Condițiile puse de Sorin Grindeanu

Luni, Sorin Grindeanu a pus două condiții pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, după discuțiile cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat Luca Niculescu să formeze un guvern care să sprijine populația și să relanseze economia. Liderul PSD a subliniat că pensionarii și mamele au nevoie de măsuri de sprijin, nu de decizii care să le îngreuneze situația. Discuțiile pentru identificarea unor soluții vor continua. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto